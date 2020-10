VUČIĆ: Albanci očekuju da neko pritisne Srbiju a da Srbija kaže evo nema problema! Očekujem taj pritisak uskoro ali ne od Lajčaka

BEOGRAD - Albanci očekuju da neko pritisne Srbiju, a Srbija kaže evo nema problema! Očekujem taj pritisak uskoro, ali ne od Lajčaka - rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u jutrošnjem obraćanju iz Palate Srbija gde se prethodno družio sa decom, učesnicima Dečje nedelje, uručivši im plakete za radove nagrađene odlukom žirija.

On je prvo odgovorio na pitanje kakav razgovor očekuje s Miroslavom Lajčakom, specijalnim izaslanikom EU za dijalog Beograda i Prištine, rekavši da kao i uvek očekuje dobre i otvorene razgovore.

On je dodao i da Albanci ne mogu da potpišu sporazum pod okriljem EU a da onda kažu mi nećemo da razgovaramo o Zajednici srspkih opština ili priznajte Kosovo pa ćemo onda o ZSO.

- Priznajte Kosovo a dobićete ništa... To su nemoguće stvari - dodao je Vučić naglasivši da je svestan da Lajčaku nije nimalo lako i da je njegova pozicija veoma teška posebno kad iz Prištine svaki dan čuje mi nećemo da razgovaramo.

- Albanci očekuju da neko pritisne Srbiju, da Srbija samo kaže evo nema problema potpisaćemo to! Očekujem taj pritisak uskoro, ali ne od Lajčaka... To će da rade neke velike države... Ako priznate, onda će vas potapšati po ramenu i reći da ste malo veći demokrata a ako ne priznate onda će reći da set najveći autokrata i diktator... Sve sam ja to već prošao mnogo puta... Nije dovoljno ni 100 miliona da nekog srušite ni desetine miliona stranica protiv mene... Narod zna... - rekao ej Vučić dodavši da se ponosi radom i rezultatima jer ne može da razume politiku onog koji kaže ne treba nam Moravski koridor ili Nacionalni stadion. - A šta vam treba - upitao je on dodavši da se javnosti gura nekakav stav da smo mi primitivci a oni urbani.

Naredna nedelja važna, biće donete bitne odluke Vučić je izjavio da će naredna nedelja biti veoma važna, jer će biti donete mnoge bitne odluke i obavljeni važni politički razgovori. Vučić nije precizirao o kakvim bitnim odlukama je reč, ali se, inače, kako je ranije najavljeno, očekuje formiranje Vlade Srbije. Kada je reč o važnim razgovorima, za narednu nedelju najavljena je poseta specijalnog izaslanika EU za dijalog Miroslava Lajčaka Beogradu i Prištini.

- Ja sam rođen u ovom gradu, na beogradskom asfaltu i ne mislim da je to ni prednost ni mana niti da sam bolji od onog koji je rođen u Subotici, Pirotu... - dodao je Vučić upitavši kako neko zna da u parlamentu neće biti opozicije. - Kako vi to znate a ja ne znam... Suština je u tome ko će biti opozicija - dodao je predsednik.

Predsednik je jutros obratio rekavši da će se osvrnuti na događaje iz prethodne nedelje.

Poziv građanima da poštuju mere protiv širenja virusa

Vučić je pozvao danas građane da budu odgovorni i poštuju sve epidemiološke mere, kako bi se vodila borba protiv virusa korona.

"Niko ne traži da imamo po tri-četiri maske, ali da se drži distanca, da se ponašamo svi u skladu sa merama, da bismo zemlju sačuvali", rekao je Vučić.

On je istakao da je moć zdravstva jedna od osnovnih poluga po kojoj će se pratiti uspeh jedne zemlje. Država će se u narednom periodu potruditi, kako je rekao, da olakša rešavanje životnih problema pripadnika službi bezbednosti, vojske, policije i BIA, kao i zdravstvenih radnika, pre svega stambena pitanja, što podrazumeva dalja ulaganja.

Vučić je istakao da je za Srbiju od najvećeg značaja da nastavi evropske integacije, čuvajući prijateljstva sa drugim državama, kao i održavanje vojne neutralnosti. U tom smislu, ukazao je na jučerašnjoj vojnoj vežbi Sadejstvo 2020 koja je pokazala kolika je sposobnost i napredak Vojske Srbije, kolika su ulaganja, ali i posvećenost pripadnika srpske armije.

