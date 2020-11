STATUSNA KONFERENCIJA U HAGU, ZLIKOVCI U SUDNICI ONLAJN: Prisustvuju svi šefovi OVK - Tači, Veselji, Krasnići i Seljimi (VIDEO)

HAG - Prva statusna konferencija u procesu protiv Hašima Tačija i ostalih članova Glavnog štaba OVK počela je pred sudijom za prethodni postupak Specijalizovanih veća Kosova u Hagu.

Sva četvorica optuženih u tom predmetu - Hašim Tači, Jakup Krasnići, Kadri Veselji i Redžep Seljimi, ne prisustvuju konferenciji u sudnici, već je prate putem video linka iz pruitvorske jedinice.

Šest njihovih branilac učestvuje u konferenciji takođe putem video linka, a samo je jedan u sudnici, kao i specijalizovani tužilac Džek smit sa pomoćnicima.

Statusna konferencija služi za tehničku razmenu informacija o obelodanjivanju dokaza tužilaštva i odbrane, a trebalo bi da bude reči i o pritvoru u kojem se nalaze optuženi jer su njihovi advokati najavili da će tražiti da se brane sa slobode.

Specijlizovano tužilaštvo Kosova obavestilo je sud podneskom da poseduje više od 103 izjave svedoka protiv Hašima Tačija i ostalih članova Glavnog štaba OVK, na čijim se svedočenjima, pored ostalih dokaza, zasniva optužnoca protiv njih.

Tužilaštvo je takođe ukazalo da poseduje 1.842 dokaza protiv njih, koje će predstaviti tokom predstojećeg suđenja Tačiju i ostalima.

Pored 103 svedoka, tužilaštvo navodi da još oko 50 njih može da svedoči u ovom procesu i napominje da bi u toku suđenja pored navedenih, moglo da pribavi još dokaza u zavisnosti od toka istrage.

Tužilaštvo spremno za suđenje,odbrana traži još 18 meseci

Predstavnik Specijalizovanog tužilaštva Kosova saopštio je danas da se nastavljaju određene istražne radnje u procesu protiv Hašima Tačija, jer je određen broj njih tek počeo kada su oni uhapšeni i kada su izvršeni pretpresi i zaplenjen obiman dokazni materijal. Na prvoj statusnoj konferenciji pred sudijom za prethosni postupak, on je stakao je da je tužilaštvo spremno i da suđenje može usokoro da počne, kao i da će u naredne dve nedelje odbrani dostaviti manje redigovanu optužnicu i obiman dokazni materijal kako bi mogli da započnu svoje istrage u korist odbrane.

Sa druge strane glavni advokat odbrane Denis Huper rekao je da za razliku od tužilaštva koje je obavilo obimne istrage u najmanje pet godina, odbrana za to nije imala vremena. "Treba nam najmanje 18 meseci da počnemo da razmišljamo o početku suđenja. Apsurd je početi u junu sledeće godine, realnije je da to bude jun 2022. godine", rekao je on ukazujući na složenost i obimnost predmeta. Sa njim se slažio i branilac Kadrija Veseljija advokat Ben Emerson, napominuući da odbrana još uvek ne zna ni koje se konkretne optužbe okrivljenima stavljaju na teret, jer je optužnica redigovana.

Smatra da tužilaštvo ne može da završi obelodanjivanje svojih dokaza pre maja sledeće godine, a od tog trenutka odbrani treba najmanje godinu dana za istragu. Sva četvorica optuženih u tom predmetu - Hašim Tači, Jakup Krasnići, Kadri Veselji i Redžep Seljimi, ne prisustvuju konferenciji u sudnici, već je prate putem video linka iz pritvorske jedinice. Šest njihovih branilaca učestvuje u konferenciji takođe putem video linka, a samo je jedan u sudnici, kao i specijalizovani tužilac Džek Smit sa pomoćnicima. Statusna konferencija služi za tehničku razmenu informacija o obelodanjivanju dokaza tužilaštva i odbrane, a trebalo bi da bude reči i o pritvoru u kojem se nalaze optuženi jer su njihovi advokati najavili da će tražiti da se brane sa slobode.