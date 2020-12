FAJZEROVA VAKCINA STIŽE ZA DVA-TRI DANA: Predsednik u Kruševcu otkrio ko će se prvi vakcinisati

U naredna dva, tri dana stiže određena, manja količina Fajzer vakcina za staračke domove, najavio je predsednik Aleksandar Vučić i istakao da je uveren da će EU svega ispoštovati dogovor i da će u prvom kvartalu naredne godine stići 340.000 doza tih vakcina u Srbiju, kao što je dogovoreno.

- Verujem da će komesar Oliver Varhelji dati sve od sebe, on svoj posao obavlja na profesionalan i dobar način, a mislim da voli i našu zemlju i da će pomoći na svaki način - rekao je Vučić novinarima u Kruševcu i dodao da Srbija ima mnogo prijatelja, zahvaljujući kojima će i rešavati svoje probeleme.

Vučić je istakao da je vakcinacija od ključnog značaja za zdravlje i ekonomiju Srbije.

- Ljudi misle da je to pitanje ličnog komfora. Ne, to je pitanje ekonomije, života, kako ćemo da isplatimo plate. Zato su nam vakcine strahovito važne - rekao je on.

Predsednik je podsetio da se u naredna dva, tri dana očekuje prva količina Fajzerove vakcine u Srbiji, kojom će prvo primiti stariji od 75 godina, u staračkim domovima.

- To je mala količina, a onda ćemo da vidimo da u prvom kvartalu sledeće godine dobijemo 340.000 doza, da nam to ne smanje, kao što su nam ovu prvu tranšu smanjili na 5.000 sa 10.000 doza - ukazao je Vučić.

On je dodao da će se nabavljati i ruska vakcina, koja se još uvek ispituje, kao i da se uskoro očekuje i kineska vakcina, koja je, kaže, po ceni i kvalitetu veoma dobra.

- Ali, o tome odlučuju naše zdravstvene vlasti. Stiže i "Moderna", verujem i Astrazeneka, "Dzonson i Dzonson". Sve ćemo da nabavimo u skladu sa mogućnostima, jer je ključno da ljude vakcinišemo - rekao je Vučić.

Na pitanje ruskog novinara, Vučić je rekao da je stigla dokumentacija za prve dve faze Sputnjik V, i da su u ALIMS-u zadovoljni onim što su dobili.

- Verujem da ćemo uskoro imati mogućnost da naši organi kažu konačan sud o vakcini - rekao je Vučić.

Upitan za mogućnost proizvodnje ruske vakcine u Srbiji, Vučić je kazao da veruje da postoji takva perspektiva i da je sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovim razgovarao o tome.

- Ako se pokažu svi nalazi da su dobri, a mislim da je tako, onda je tako nešto moguće u Srbiji - objasnio je on.

(Kurir.rs/Tanjug)

