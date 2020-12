MINISTARKA ZORANA OČITALA DIREKTORIMA: Da shvate da nisu jači od države i da nisu bogovi! Koče promene, kažu to su ženska posla

BEOGRAD - Odluke za promene u Srbijagasu i EPS donela je Vlada Srbije i za to su glasali svi ministri, tako da tu nema ličnih odnosa, izjavila je danas potpredsednica vlade i ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović i poručila da te promene treba da donesu dobro privredi i energetici Srbije.

"Mogla sam da biram da li ću godinu i po dana prolaziti pored ministarstva i raditi samo fine stvari, izabrala sam drugi put - da dam sve od sebe i uradim sve što mogu da energetski sektor bude bolji i efikasniji, i u tome neću stati", naglasila je Mihajlović.

Ona je rekla za K1 televiziju da od rada direktora javnih preduzeća zavisi uspeh države i energetike, te da će se stvari rešavati sistemski.

"Mi hoćemo profitabilna i moćna javna preduzeća u energetskom sektoru. Zato tražimo promene, da poslovanje bude transparentno i efikasno, da se vidi preglednost projekata i investicija, da se odvoje delatnosti, da Transportgas dobije licencu za rad", navela je ona.

Podseća da je formirana radna grupa da se pomogne Srbijagasu da se reforme sprovedu.

Ukoliko to ne bude išlo, razgovaraćemo na sednici vlade da taj posao preuzmu neki drugi ljudi, kaže Mihajlović i poručuje da bi direktori trebalo da shvate da nisu jači od države i da nisu bogovi.

Mihajlović se osvrnula i na napise pojedinih medija, rekavši da neke interesne grupe žele da spreče promene i da je novac interes broj jedan.

"To je pokušaj da se ono što je zaista važno marginalizuje, da kažu to su ženska posla. Da je na mom mestu muškarac koji je odlučan da sprovede reforme, nisam sigurna da bi to tako prošlo kroz medije. A ovako, kažu ona je žensko, šta ona priča. Energetski sektor je dugo spavao, naviklo se da se ne radi, sada ih budimo i država će pomoći u sprovođenju promena".

Nemam ništa protiv koalicije sa SPS-om, ali sam protiv nekih pojava, kao što je preduzeće koje nam pravi gubitke i ne donosi profit, istakla je Mihajlović.

Govoreći o promenama u upravnim i nadzornim odborima javnih preduzeća, potpredsednica vlade je rekla da mora da se vodi računa o srpskim predstavnicima jer direktno utiču na poslovanje tih kompanija.

"To je predlog ministarstva, ne znam da li će vlada prihvatiti. Mislimo da treba da dođu novi i kvalitetniji ljudi. Ne mogu da izmerim rezultat koliko je stručnost sadašnjih članova doprinela poslovanju, nisam imala prilike da vidim ni jedan jedini papir srpskog dela članstva u tim preduzećima. Da priznam, ministarstvo se nije bavilo tim ljudima do sada", rekla je Mihajlović.

