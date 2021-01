SIMA SPASIĆ POZVAO ĐILASOVU POTPREDSEDNICU NA TV DUEL: Marinika, dokaži za čiju se slobodu i pravdu boriš!

Sima Spasić, predsednik Udruženja porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji, pozvao je na TV duel Mariniku Tepić, potpredsednicu Stranke slobode i pravde (SSP) Dragana Đilasa.

Reagujući na njenu današnju izjavu u kojoj je, između ostalog, Spasića obeležila kao osuđenog silovatelja, Spasić joj je poručio da mu javno "izađe na crtu".

- Gospođo Tepić, spreman sam i pozivam vas da na bilo kojoj televiziji, koju vi izaberete, iznesemo činjenice u vezi vašeg i mog javnog angažovanja, gde vi tražite slobodu i pravdu (ne znam koga i čega), a ja istinu, slobodu i pravdu za kidnapovane i ubijene Srbe na Kosovu i Metohiji - naveo je Spasić u otvorenom pismu Tepićki i dodao:

- Hoću da vama i celokupnoj javnosti dokažem i dostavim izjave, optužnicu javnog tužioca, nalaze sudskog veštaka i presudu po kojoj me je žuto tužilaštvo i pravosuđe osudilo na pet godina robije. DOS-ovska bagra me je oterala na robiju da ne bih tražio pravdu za srpske žrtve, uništavajući život moje dece i mene. Mene nijedna vlast, kao ni sadašnja, ne forsira, već ja od 1989. godine do danas tražim pravdu za srpske i kosmetske žrtve.

Spasić je zaključio da će Tepićka morati da dokaže svoje tvrdnje.

Kurir.rs

Kurir