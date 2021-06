AMERIČKI IZASLANIK PALMER POSLE SUSRETA S PREDSEDNIKOM SRBIJE: Apsolutno moguć dogovor Vučića i Kurtija u 2021. godini

BEOGRAD - Specijalni izaslanik SAD za Zapadni Balkan Metju Palmer izjavio je da pitanje granica i teritorija ne vidi kao nešto oko čega je Priština spremna da se angažuje, ali i da misli da je ''apsolutno moguće'' da predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti stave potpis na dogovor između Beograda i Prištine ove godine.

Palmer je u intervjuu za Blic rekao da misli da Priština nije spremna da pregovara oko granica i teritorija, ističući da veruje da postoje mnogo produktivnije oblasti za razgovor u ovom momentu.

''To su, na primer, nestale osobe, oblast oko koje obe strane mogu da dođu do dogovora'', kaže zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara. Istovremeno, on ističe da SAD ohrabruju, kao što su to i do sada radile, punu implementaciju Briselskog dogovora, i svih njegovih oblasti, uključujući i ZSO.

Na pitanje da li se može očekivati da 2021. godine Vučić i Kurti stave potpis na dogovor između Beograd i Prištine, Palmer odgovara da ''misli da je to apsolutno moguće''.

''Ali to je stvarno na njima, a ono što bismo mi voleli je da ih ohrabrimo da se uključe. I predsednik Vučić i premijer Kurti imaju jaku poličku podršku, u poziciji su da se ozbiljno angažuju u ceo proces, identifikuju delove gde može doći do dogovora i pomognu da čitav proces krene unapred'', smatra američki zvaničnik.

On ponavlja da SAD ''vide međusobno priznanje kao ishod koji konačno ostavlja ovu temu u prošlosti, i stavlja Srbiju i Kosovo u poziciju da krenu napred'', dodajući da će za to biti potrebno još vremena i napornog rada.

Na konstataciju beogradskog lista da Srbija ne priznaje Kosovo, Palmer kaže da to razume i da to nije nešto od čega se počinje. ''Počinje se od identifikovanja ključnih tema kao što su nestale osobe, sloboda kretanja'', kaže Palmer.

Na ocenu lista da je ''mnogo štapa i malo šargarepe na putu ka EU, i da se od Srbije traži da da nešto za ništa'', Palmer kaže da se otvaranje i zatvaranje poglavlja se dešava tokom vremena, a da je, kada se govori o podsticajima, ''dijalog centralni deo puta Srbije ka EU''.

''Potrebno je da Srbija i Kosovo normalizuju odnose kako bi Evropi bili privlacni partneri i perspektivni članovi. Uveren sad da će se kroz dijalog kojem posreduje EU vrata Evrope šire otvoriti, da će put biti jasniji, a Srbija biti u poziciji da unapredi težnju ka EU i napreduje ka članstvu. A SAD ce biti tu da je podrži na svakom koraku tog procesa'', dodaje on.

List podseća da Palmer završava dvodnevnu posetu Srbiji koju je započeo ne bi li zajedno sa predstavnikom EU Miroslavom Lajcakom pokrenuo dijalog Beograda i Prištine sa mrtve tačke.

''Svakako ima još posla da se uradi, ali mi bismo hteli da vidimo da se obe strane ponovo ozbiljno angažuju u procesu koji će voditi ka dogovoru i normalizaciji odnosa, i otvore put ka Evropi. SAD nije strana u pregovorima, ali smo akteri i partneri uključeni u proces. Blisko saradujem sa specijalnim predstavnikom EU Miroslavom Lajčakom, a obojica tesno saradujemo sa Beogradom i Prištinom, da im pomognemo da identifikuju oblasti na kojima treba da rade i pokušaju da dođu do dogovora'', kaže Palmer.

Na pitanje šta misli o brojnim non pejperima koji su se pojavili u poslednje vreme, američki zvaničnik kaže da 'non pejperi ne znače ništa'' ''Mnogo je stvari i tema oko kojih se može raspravljati, odbacujem te nasumične non pejpere za koje niko ne prihvata odgovornost'', dodaje Palmer.

Na pitanje ima li straha da bi prekrajanje granica moglo da se proširi dalje na Balkan, Palmer kaže da su ''granice Bosne i Hercegovine i Severne Makedonije fiksirane''.

foto: Beta Miloš Miškov

''Niko ne govori o promeni granica BiH, niko ne govori ni o promeni granica Severne Makedonije. To nije pitanje. Ono što ovde jeste pitanje je definisanje normalnog odnosa između Srbije i Kosova, i ono oko čega Beograd i Priština mogu da se dogovore....'', rekao je, pored ostalog, Metju Palmer.

Na konstataciju beogradskog lista da je jedna od tema pregovora Beograda i Prištine svakako SPC i na pitanje da li SPC treba da bude na agendi dijaloga u Briselu, Palmer kaže da je SPC i pozicija SPC na Kosovu nešto oko čega je normalno da se Srbija interesuje.

''Mislim da je veoma važno da je položaj srpske etničke zajednice na Kosovu čvrst i snažan, i da Srbi na Kosovu vide Kosovo kao svoj dom, kao mesto na kojem mogu da podižu svoje porodice, gde njihova deca mogu da imaju sigurne i prosperitetne, bezbedne živote, a obezbeđivanje zaštite crkvene imovine na Kosovu je važan deo toga. Bio sam u Dečanima, sreo sam se sa vladikom Teodosijem, sa ocem Savom. Manastir u Dečanima nije muzejski objekat, to je živa manastirska zajednica i veoma je važno i za Srbiju i Kosovo da to tako i ostane'', kaže Palmer.

foto: Kurir, Predsedništvo Republike Srbije

Na podsećanje da je važna tema i ZSO i da Kurti odbija njeno formiranje, Palmer kaže da ''misli da je ono što se sada dešava dodavanje detalja na dogovor'' o ZSO iz Brisela.

''Dogovor koji je postignut u Briselu je uopšten, pitanje je šta su specifičnosti, nadležnosti, mehanizmi ZSO. To treba da se diskutuje i reši kroz dijalog...SAD neće donositi odrednice šta je ZSO i kako bi trebalo da funkcioniše. Razumemo da je to za Srbiju prioritet i da je nešto o čemu Srbija mora da razgovara sa Kosovom u okviru dijaloga sa partnerima iz EU'', navodi Palmer.

(Kurir.rs/Tanjug)