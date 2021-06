AMERIKANCI OTVORILI KARTE! Palmer: SAD očekuju da Srbija prizna Kosovo!

Amerika je još jednom potvrdila da je saveznik Prištine u dijalogu, te poručila da očekuje da Srbija prizna samoproglašeno Kosovo.

To je samo potvrdilo upozorenje predsednika Srbije Aleksandra Vučića da će na Srbiju uslediti užasni pritisci sa Zapada o pitanju Kosova, te da je za Ameriku jedino rešenje srpsko priznanje.

Zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara Metju Palmer poručio je juče u Prištini da dijalog o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije treba da se okonča uzajamnim priznavanjem, dok je specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak kazao da 2021. ima potencijal da bude dobra godina za odnose između EU i zapadnog Balkana.

Njih dvojica su na jučerašnjoj konferenciji za novinare, posle susreta sa najvišim zvaničnicima Kosova, rekli da su posetili Kosovo da bi demonstrirali transatlantsku saradnju uoči junskog sastanka kosovskog premijera Aljbina Kurtija i predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Palmer je naglasio da je glavni cilj dijaloga uzajamno priznanje i koraci na putu dve zemlje ka članstvu u EU. On je ponovio da su SAD partner u procesu i da je "vizija regiona unapređenje dijaloga ka postizanju konačnog sporazuma". - U novembru će biti samit EU i ove platforme su prilika da Balkan napreduje, uključujući i Kosovo - ocenio je Lajčak.

Što se tiče formiranja zajednice opština sa srpskom većinom, naveli su da je na stranama u dijalogu da pronađu rešenje. Lajčak rekao je da će za nekoliko dana sastanak Kosova i Srbije biti održan u Briselu i da je primarna svrha ove posete priprema prvog sastanka sa kosovskim premijerom Kurtijem i predsednikom Srbije Vučićem, koji će se održati za nekoliko dana.

Predsednik Srbije je prethodno poručio da je za nas važno da nema nikakve panike za Srbiju.

- Mi smo predosetili i znali da se ovakve stvari dešavaju. Prošlog petka smo u pet po podne obavešteni da Grci i dalje unapređuju saradnju s Kosovom. Nadam se da Grčka neće doneti pogrešnu odluku kao što je uradio Izrael. U isto vreme, vidimo da Španija otvara prvu kancelariju na Kosovu. I to baš pred nastavak dijaloga. Nije to slučajnost. Nema mesta za paniku. Sve je to deo velikih pritisaka koji smo očekivali. Za Ameriku je rešenje priznanje Kosova. To je za njih glavno rešenje. Videli ste da Vjosu Osmani niko neće da ispravi kada priča o tome, ali ni o svemu drugom kada su Srbi u pitanju - rekao je Vučić. Bivši šef diplomatije SR Jugoslavije Živadin Jovanović ističe da je dugo poznat američki stav za koji se, kaže, izjašnjavaju najmanje dve administracije do sada, i Trampova i Bajdenova.

- Srbija je pune tri decenije pod raznim pritiscima iz SAD, Nemačke i Velike Britanije i u tim pritiscima nema ničega bitno novog. Mislim pak da je Srbija stekla iskustvo kako se s tim pritiscima treba boriti i kako na najbolji način braniti vitalne državne i nacionalne interese, a u prvom redu suverenitet i teritorijalni integritet. Zato smatram da Srbija treba dalje da jača svoju principijelnu poziciju, da se pitanje budućeg statusa KiM može rešavati mirnim putem na održivi i pravedan način jedino poštujući međunarodno pravo, Rezoluciju SB 1244 i svoj sopstveni ustav - zaključuje Jovanović za naš list.

IZA ZATVORENIH VRATA Palmer i sa Haradinajem Metju Palmer se juče u Prištini sastao iza zatvorenih vrata i sa predsednikom Alijanse za budućnost Kosova Ramušem Haradinajem. Haradinaj je potom na Fejsbuku naveo da je američka uloga u dijalogu neophodna za postizanje sveobuhvatnog sporazuma koji, kako kaže, "rezultira uzajamnim priznanjem". Dodao je da se na sastanku, kojem je prisustvovao i ambasador SAD u Prištini Filip Kosnet, još jednom založio za evroatlantsku perspektivu tzv. republike Kosovo i članstvo u NATO. - Kosovo ima sreću da se nađe pored Amerike, države koja je podržala oslobođenje i izgradnju naše državnosti, a koja je i dalje naš strateški saveznik i najverodostojniji partner - naveo je Haradinaj.

ALJBIN KURTI Neće biti formirana monoetnička zajednica na Kosovu i Metohiji Premijer privremenih institucija u Prištini Aljbin Kurti izjavio je da ni EU ni SAD ne vrše pritisak da se nastavi dijalog sa Beogradom, kao i da neće biti formirana nikakva "monoetnička zajednica". - Čini mi se da sam vam već odgovorio šta će biti sa zajednicom. To su govorile i peticija građana i tadašnje opozicione akcije, a presuda Ustavnog suda bila je poverenje. Na Kosovu ne možemo da imamo monoetničko udruženje, pa je neophodno da integrišemo sve građane bez obzira na etničku pripadnost, a ne da stvaramo barijere koje ih dele - rekao je Kurti.

