NAPREDAK MORA BITI NAGRAĐEN, UMESTO KRITIKA SARADNJE SA RUSIJOM I KINOM: Austrijski kancelar pružio Srbiji nikad jaču podršku!

BEČ - Austrijski kancelar Sebastijan Kurc ocenio je, u eksluzivnom intervjuu za Tanjug, da su neoprvadane kritike na račun Srbije zbog saradnje sa Rusijom i Kinom, uz konstataciju da je Srbija napravila značajan napredak, koji mora biti "nagrađen" i napretkom na evropskom putu.

foto: AP / Ronald Zak

Srbija, predsednik Vučić, ali i svi rukovodeći političari, kaže, mogu biti sigurni u punu podršku Austrije na tom putu.

"Želimo da sve zemlje Zapadnog Balkana imaju evropsku perspektivu. Posebno u Srbiji je razvoj veoma pozitivan i tome se mora odati priznanje, te to mora voditi ka napretku na evropskom putu. Sve drugo bi vodilo ka tome da Evropa i EU u regionu izgubi verodostojnost. To bi bilo loše ako se uzme u obzir da se radi o regionu u kojem mnoge države sveta imaju svoje geopolitičke interese. Puno je u igri", upozorio je on.

U Beču se sutra, u organizaciji austrijske vlade održava konferencija o Zapadnom Balkanu, na kojoj će učestvovati i premijerka Ana Brnabić, a kancelar Sebastijan Kurc rekao je da mu je cilj da ovom konferencijom vrati Zapadni Balkan na visoko mesto na agendi EU.

"Zapadni Balkan je region koji je nama u Austriji, a i meni lično važan. Kada sam bio ministar spoljnih poslova počeo sam da se zalažem za taj region, i to sam nastavio i kao kancelar. Pandemija korona virusa je mnoge teme zasenila i stavila u drugi plan, a tako i Zapadni Balkan. Glavni cilj ove konferencije je da Zapadni Balkan na evropskoj agendi podignemo na veoma visoko mesto. Želimo da postoji snažniji fokus na ovaj region, kao i da i sve izjave, razgovori o evropskoj perspektivi konačno postanu realnost", objasnio je on.

Kurc je, na pitanje Tanjuga kakav je stav Austrije na činjenicu da Srbiji nije odobreno otvaranje ni jednog klastera, te zamoljen da prokomentariše opravdanost rezigniranosti predsednika Aleksandra Vučića koju je podelio i tokom svoje nedavne posete Češkoj gde je izjavio "čak iako ispunimo sve potrebne uslove Unija nikada neće prihvatiti Srbiju kao punopravnu članicu", rekao da se nada da to nije tako.

foto: EPA / Christian Bruna

"Razumem razočarenje. Podržavam predsednika Vučića. On je u Srbiji sproveo mnogo reformi. On je zemlju izveo na veoma uspešan ekonomski put. On je primerno uspešno vodio zemlju u borbi protiv pandemije. Ima punu našu podršku u zahtevu za evropskom perspektivom. U pravu je da je Srbija puno uradila i da zaslužila odgovarajući napredak na evropskom putu", naglasio je on.

Upitan za nedavni susret predsednika Vučića i Aljbina Kurtija u Briselu, Kurc je kazao da smatram veoma važnim da se takvi susreti održavaju, da se održavaju razgovori Beograda i Prištine.

"Oni nisu jednostavni i to znamo. Napredak koji je ostvaren do sada je ograničen. Zato su važni ovakvi susreti i nadam se da će u dogledno vreme biti odgovarajućeg napretka. To bi bilo dobro za građane i ceo region. Svako bi trebalo da ima interes da se održavaju takvi razgovori", dodao je on.

Kaže da da put ka rešenju može biti samo onaj u kojem će obe strane prići jedna drugoj.

"Drugo rešenje nije moguće. O tome sam razgovarao i sa Miroslavom Lajčakom, koji je iskusan diplomata, bivši ministar spoljnih poslova. Rekao sam mu da stojimo na raspolaganju ako možemo da pružimo podršku. Nama je ovaj region veoma važan", rekao je Kurc.

Na pitanje kolika je stvarna moć Brisela u rešavanju ovog problema, imajući u vidu da sporazum o Zajednici srpskih opština koji je potpisan pod pokroviteljstvom EU ne primenjuje, Kurc je kazao da svi učesnici znaju da konstruktivni razgovori, za koje se nada da će voditi do rešenja, predstavljaju osnovu za miran život u regionu, za dobar ekonomski razvoj i za evropsku integraciju.

Na drugoj strani, dodaje, moraju najave i obećanja iz Brisela biti ispunjena, jer EU u suprotnom gubi na verodostojnosti i to bi bilo loše.

Upitan za stav Austrije kada je reć o saradnji Srbije sa Rusijom i Kinom i zavređuje li Srbija tolike kritike, kaže da s njegova strane nema kritike zbog saradnje Srbije sa Rusijom i Kinom.

Ilustracija foto: Shutterstock

"Apsolutno je razumljivo da jedna zemlja koja nije članica EU ekonomski sarađuje i sa drugim delovima sveta. Rusija, a i Kina su za Srbiju važni trgovinski partneri i ne treba se čuditi da jedna država kao Srbija održava kontakt sa svim supersilama sveta. Kritike smatram neopravdanim jer mnoge evropske zemlje trguju sa Rusijom i Kinom, i delimično imaju veoma tesne političke odnose. Srbiju kritikovati zbog toga smatram pogrešnim. Smatram i da što je verodostojnija evropska ponuda, što snažnije EU podržava Srbiju i druge zemlje regiona, to se manje treba brinuti da će se građani i politika Srbije orijentisati prema drugim delovima sveta. Ostajem pri tome da, što se s većim poštovanjem, pozitivnijim pristupom EU ophodi prema Srbiji i njenom stanovništvu, kao i ostalihm zemljama Zapadnog Balkana, to će biti veće pozitivno raspoloženje prema EU u regionu", naglasio je on.

Kada je reč o ruskoj Sputnjik V vakcini, ukazao je da je Austrija u međuvremenu dobro snabdevena vakcinama.

"Ruska vakcina Sputnjik V nije došla u upotrebu na osnovu odluke valde. Poznato je da sam ja bio spreman da koristimo i druge vakcine kako bi brže napredovali. U međuvremenu dobro napredujemo u vakcinaciji. Već smo 50 odsto stanovništva vakcinisali i među najbržima smo, po tom pitanju, u EU. Sada ne postoji potreba za drugim vakcinama. Mogu Srbiji samo čestitati kako je delovala u pandemiji, što je obezbedila više cepiva, ne čekajući na EU, već prihvatajući razne ponude za nabavku vakcina. To se ispostavilo kao ispravan put. Čestitka predsedniku Vučiću koji je to odlično uradio", rekao je on.

Na pitanje šta se može očekivati po pitanju putovanja građana Srbije u Austriju u narednom periodu, pošto još nije moguće turističko putovanje, Kurc je kazao da ima mnogo ljudi iz Austrije koji rado odmaraju u zemljama Zapadnog balkana, kao što ima i puno građana tog regiona koji vole da dolaze u Austriju.

"Takođe imamo i mnoge ljudi poreklom sa Zapadnog Balkana, a tako imam i među prijateljima mnogo njih koji pitaju da li mogu da putuje na leto u posetu rođacima na Zapadni Balkan. Moja velika molba svima je da se pridržavaju mera, da se vakcinišu, a ko nije vakcinisan da se redovno testira. Ako se poštuju svi bezbednosni standardi onda je putovanje moguće. Zalažemo se i na evropskom nivou da pravila EU, Zeleni pasoš i jedinstveni standardi budu prošireni i na druge regiona, kao što je Zapadni Balkan", rekao je on.

Kada je reč o ekonomskoj saradnji i tome da li se mogu očekivati dalje investicije iz Austrije Kurc je kazao da se definitovno može računati sa daljim ulaganjima.

Ilustracija foto: Shutterstock

"Austrija je jedan od najvažnijih investitora u Srbiji i drugim zemljama regiona. To ćemo tako nastaviti. Austrijska preduzeća su tamo veoma zadovoljna. Pandemija je dovela do zastoja, ali ćemo brzo da se vratimo na predkrizni nivo", ukazao je on.

Kurc je izrazio nadu da će uskoro posetiti Srbiju.

"Održavam tesni kontakt sa predsednikom Vučićem, premijerkom Brnabić, predsednikom Skupštine Dačićem i mnogim drugim predstavnicima srpske politike, privrede, civilnog društva. Već se radujem moj budućoj poseti Srbiji", zaključio je intervju za Tanjug.

(Kurir.rs/Tanjug)