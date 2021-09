DAČIĆ NAPRAVIO POMETNJU U JUTARNJEM, UPRO PRSTOM U ČANKA: Dobio si pare od Mila za nasilje na Cetinju prema SPC

BEOGRAD - Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić optužio je danas lidera Lige socijaldemokrata Vojvodine (LSV) Nenada Čanka da je otišao na Cetinje u vreme ustoličenja mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija "s namerom da podstiče sukobe i nasilje prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi".

Dačić je kazao da je Čanak za to "dobio pare" od crnogorskog predsednika Mila Đukanovića. "Nije on tamo došao kao navijač, već da podstiče nasilje prema SPC. Šta on podržava, da treba da se zabrani mitropolitu i patrijarhu da dođu u manastir na Cetinju? On kao i Milo Đukanović, može da preživi samo na incidentima. Čanak je sramota za srpski narod, dobro da se nije prihvatio nekih rekvizita kad je bio na Cetinju", rekao je Dačić za Prvu televiziju.

On je naveo i da nije tražio od srpskih vlasti da uhapse Čanka već da to urade vlasti u Podgorici zbog kako je rekao, "rušenja ustavnog poretka Crne Gore". "Čanak je opasnost za Crnu Goru, šta traži on tamo? Sećate se koliko su Srba vratili sa granice a on je tamo otišao s namerom da podstiče sukobe. Zato sam rekao da bi bilo dobro da su i njega stavili na spisak ljudi koji su nepoželjni u Crnoj Gori", rekao je dačić koji je i lider Socijalističke partije Srbije (SPS).

Dačić je ponovio stav da predsednik Srbije i lider naprednjaka Aleksandar Vučić treba da bude zajednički kandidat vladajuće koalicije na predstojećim predsedničkim izborima ali i dodao da će o tome tek razgovarati sa SNS pošto ni sam Vučić još nije doneo odluku da li će se kandidovati na tim izborima.

"Mi smo na nedavnom sastanku pričali o potrebi da imamo zajednički pristup i naš zaključak je da sigurno nastavljamo saradnju posle izbora. Vučić je nama ostavio da donesemo odluku kako ćemo nastupiti na izborima a moj stav je da on treba da bude ne samo kandidat SNS već naš zajednički kandidat", rekao je predsednik SPS.

O incidentima u CG: Reč je o plašenju naroda Crne Gore

Dačić je izjavio danas o incidentima povodom ustoličenja mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija na Cetinju da je reč o "plašenju crnogorskom naroda i građana Crne Gore nekom remetilačkom ulogom Srbije"."U normalno vreme ustoličenje mitropolita ili vladika bilo bi radostan dan", rekao je Dačić za televiziju Prva.

On je istakao da je Srbija ima dobre odnose sa Crnom Gorom i da je s njom u bratstvu i zajedništvu. Dačić je poručio i da vladajuća većina u Crnoj Gori treba da shvati koga ima za protivnika.

Mitropolit Joanikije ustoličen je juče u Cetinjskom manastiru, gde je sa patrijarhom Porfirijem došao helikopterom pošto su demonstranti prethodno blokirali prilaze gradu.

Kurir.rs/Beta/TV Prva