UŽIVO PREDSEDNIK: BIA je celu noć obaveštavala rukovodstvo o događanjima u CG! Zamislite da sam ja to predvodio, bio bih obešen

BEOGRAD - Predsednik Srbije gostuje ovog jutra na televiziji sa nacionalnom frekvecijom gde će govoriti o svim aktuelnim temama - o Crnoj Gori, špijuniranju, praćenju, porodici...

1 / 6 Foto: screenshot Prva tv

Predsednik je prvo počeo sa temom Crne Gore reakvši da su protesti bili najavljeni ta da je bilo za očekivati sva ova događanja, a za Cetinje je rekao da je to područje Crne Gore na kojem se vidi izrazita mržnja prema srpstvu a za koju smatra da nije istinska nego politički indukovana.

Na pitanje da li je bezbednost patrijarha i mitropolita bila ugrožena s obzirom na dramatičan snimak njihovog dolaska u Cetinjski manastir, Vučić je rekao da su sleteli na zemljište iza manastira.

- BIA je celu noć obaveštavala rukovodstvo Srbije o događanjima u Crnoj Gori - kazao je predsednik i dodao što joj je i posao kao i svih takvih službi da prate dešavanja i situaciju u regionu.

foto: screenshot Prva tv

Na spekulacije da je "sve u Crnoj Gori odradila srpska tajna policija", Vučić je rekao da je to uradila vlada Crne Gore pa je ustoličenje završeno.

foto: screenshot Prva tv

- Verujem da je CG vlada imala problema jer oni imaju tu dihotomnu, bicefalnu vlast - predsednika i vladu, i sigurno im nije bilo lako da to organizuju - dodao je predsednik i objasnio otkud zelene zastave komita i šta one znače. On je pojasnio da je to pokret zelenaša koji je dobio ime po boji papira na kojima su posle Prvog svetskog rata štampali materijal. Oni nisu bili za ujedinjenje sa Srbijom već za konfederalni i federalni status a onda i potpuno protiv ujedinjenja. Tu ideologiju je produžio ubijeni Sekula Drljević a nastavio je Savić Marković koji je bio Crnogorac ali i ustaški namesnik, koji je bio urednik časopisa tzv. Hrvatske pravoslavne crkve koja treba da pokaže da tamo žive neki pravoslavci a ne Srbi.

Pakleni politički plan

- Oni su želeli da mitropoliju odvoje od majke SPC i da je prvo proglase u početku pravoslavnom crkvom u CG a ne odmah crbnogorskom a koja bi bila i za Crnogorce i Srbe, te da se vremenom Srbi asimiluju i da nastane jasna dvotrećinska većina crnogorskog pravoslavnog naroda. To je bio politički plan koji su pokušali da izguraju a onda sam im kriv ja, kriva Srbija jer smo prepoznali njihov plan i njihovu ideju i počeli o tome javno da govorimo.

- Zamislite da se to desilo kod nas... I da sam ja to predvodio bio bih obešen, ne od našeg naroda nego od Brisela, Vašingorna... jer je sve dozvoljeno protiv Srbije... otud kampanja protiv SPC kojoj se čak pridružio i Bakir Izetbegović za kog sam mislio da se razume u šerijatsko pravo ali nisam znao da se razume i u pravoslavlje - pojasnio je predsednik Srbije i dodao da nemamo niti smo ikada imali aspiracije ni namere da nekog pokoravamo.

Kurir.rs/TV Prva