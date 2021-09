ŠAPIĆ O JANKOVIĆU: Jaka Srbija mnogima ne odgovara

BEOGRAD - Kako država jača, kako je nezavisnija, kako njena politika ima veći efekat na ekonomiju, kako zauzima povoljniju i snažniju geopolitičku poziciju i bavi se više sopstvenim narodom, ona kod velikih sila provocira radnje koje imaju za cilj da je oslabe“, kaže Aleksandar Šapić, potpredsednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke, kometarišući izjavu Saše Jankovića u kojoj je on, između ostalog, govorio o tome na koje su načine strane ambasade i zapadni moćnici pokušavali da sruše predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Šapić je gostujući u jutarnjem programu TV Pink istakao da su kroz istoriju velike sile uvek htele da na ovim prostorima ostvare svoje imperijalističke ciljeve, te da su njihove težnje da Srbiju pokušaju da stave pod svoju kontrolu poslednjih godina pojačale.

- Srbija je danas značajno jača država, ekonomski snažna, naš uticaj u regionu i svetu je daleko veći nego što je bio ranijih godina, imamo dobre odnose sa svetskim silama, a poverenje i poštovanje koje se ukazuje predsedniku Vučiću i Srbiji je daleko veće i onda je normalno da to mnogima ne odgovara, te da pokušavaju da oslabe onoga ko je personifikacija današnje Srbije, a to je Aleksandar Vučić - rekao je Šapić u saopštenju.

Šapić je naveo da su ovakve stvari upravo najveća potvrda da Vučić i država Srbija vode jednu nezavisnu, suverenu i slobodarsku politiku.

- To u suštini i jeste ključ svake suverene države, da vi odlučujete o svojoj sudbini, a ne da to umesto vas čine ambasade i druge države. Ova izjava je važna za istoriju Srbije zato što ona potvrđuje da će naročito velike sile pokušavati od nas da naprave zemlju na koju će moći da vrše pritisak, sprovode svoju politiku i da svako ko se tome bude suprotstavljao i zemlju doveo na nivo da uopšte i može da se suprotstavi zna sa čime može da se suoči i šta je to što nas čeka - istakao je Šapić.

Naglasio je da moramo da budemo jedinstveni i poštujemo institucije naše zemlje, stubove društva, jer je to odlika ozbiljnih naroda i država.

- Istorija je pokazala da kada god nismo bili jednistveni platili smo cenu, a kada smo bili jedinstevni uspevali smo da se odupremo daleko većim izazovima nego što su ovi danas - zaključio je Šapić.

Kurir.rs