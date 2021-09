PREDSEDNIK UŽIVO IZNEO ŠOKANTNE DETALJE O POKUŠAJU RUŠENJA: Nisam iznenađen, znam i ko je! Neko se nadao da ću malo brže da umrem

Predsednik Aleksandar Vučić je tokom obilaska prikaza naoružanja Vojske Srbije u parku Ušće u Novom Beogradu prokomentarisao i izjave Saše Jankovića.

Bivši zaštitnik građana i opozicioni kandidat za predsednika priznao je da su mu strane ambasade i zapadni moćnici davali predlog da se približi Vučiću i da onda pokuša da ga sruši.

"Sinoć sam s pažnjom slušao to što je govorio gospodin Janković i da budem iskren za mene nema prevelikih novosti, ali sam mu zahvalan što je to javno rekao i siguran sam da nije slagao. Potrebna je višeslojna analiza i ne bih sada ispaljivao reči i glumio junaka i žrtvu. Ukazao bih samo na jednu prirodnu i normalnu stvar, koju sam više puta rekao - važno je da je gospodin Janković rekao da su to ambasadori, a ne niži službenici. To je mnogo važna činjenica. To su direktni predstavnici država, a mislim da znam i koji su".

Janković je ispričao da je dobijao predloge da se približi Vučiću, kako bi ga rušio iznutra i u nekom trenutku, kad mu otkaže srce, došao na njegovo mesto.

"Zašto mislite da bi njihov interes bio da budem na vlasti ako kao vrhovni komandant ne dam da uništavamo Strele za 200 dolara, ako smo 2014. bili četvrti po visini plata u regionu a danas smo prvi, ako smo imali nizak nivo direktnih stranih investicija a danas imamo 61 odsto ukupnih investicija na Zapadnom Balkanu? Što bi bilo u bilo čijem interesu da Srbija napreduje brže od ostalih", upitao je Vučić, pa nastavio:

"Nisam im iz oka ispao. To su pristojni ljudi, žele dobro svojoj zemlji, a manje dobro žele našoj zemlji. Ne mislim da su želeli da me ubiju, samo im je neko dostavljao moj kardiovaskularni karton. Neko se nadao da ću malo brže da umrem. Umiranje je prirodno, pitanje je da li ćete godinu ranije ili kasnije, važno je samo šta ćete iza sebe ostaviti. A tačno znam posle kog mog odlaska u bolnicu su mogli da dođu do tih papira".

"Jankovićeva izjava je mnogo, mnogo važna za istoriju Srbije. Svoju politiku neću menjati", dodao je predsednik.

Upitan da li postoji "trojanski konj", Vučić je odgovorio:

"To je prirodno kad hoće da vas sruše. Imate ljude u SNS koji imaju samo pozitivne objave u medijima. Kako su to uspeli, ja ne razumem, ali da li mislite da će ljudi da glasaju za njih? Neće naravno, jer ljudi glasaju za program a ne za objave i trikove", kazao je Vučić.

(Kurir.rs)