ŽELJANA POJEDE I DO 75 BUBA DNEVNO JER VERUJE DA JOJ POMAŽU KOD MULTIPLA SKLEROZE: Koriste ih i oboleli od raka, stručnjaci u ŠOKU

Pacijenti oboleli od multiple skleroze (MS) i kancera često u svojoj muci pribegavaju alternativnim vidovima lečenja, ali posebno bizarna "terapija" koja je sve zastupljenija je - jedenje gorgojo buba iliti kineskih buba!

Dok neki slepo veruju u ovo apsolutno neefikasno i neprovereno a potencijalno i veoma opasno "lečenje", pa pojedu i do 75 buba dnevno, drugi pak na njihovoj muci razvijaju biznis i prodaju ove insekte za oko 100 dolara po leglu u kom ima do 600 jedinki.

Željana K. (22) na Tiktoku tvrdi da su joj bube pomogle.

- Ovo su gorgojo bube koje su lekovite. Dobre su za sve autoimune bolesti i za kancer. Bolujem od MS, mada se to na meni ne primećuje. Nosim se s tim kao da uopšte nemam dijagnozu, ali prošle godine sam imala dosta nekih stresova i pala sam u krevet. Ništa nisam mogla da radim samostalno. Došla sam u situaciju da sam rekla: "Dajte mi šta god, samo da me podigne iz kreveta. Ne mogu više ovako." I, stvarno, došli smo do saznanja o tim bubama - priča devojka i dodaje da joj uopšte nije bilo gadno da ih jede jer je u te bube verovala.

Prvog dana se uzme jedna gorgojo buba, a onda se svakog dana doza povećava za po jednu:

- Ide se do 75 i unazad do jedne. Posle nekoliko dana sam ustala iz kreveta. Prosto je neverovatno da tako mala buba može da pomogne.

Tvrdi da joj je ubrzo bilo toliko dobro da je navodno krenula u teretanu.

- Poenta je da buba živa dođe do želudca i da tu pukne i pusti taj plin koji ima u sebi, koji je lekovit.

Ovaj video "pobrao" je čak 12.500 lajkova, a mnogi su se u komentarima raspitivali kako da ih nabave.

Na internetu se mogu naći sajtovi za prodaju legla uz nabrajanje bolesti od kojih navodno bube leče. Na tom spisku su MS, rak grla, jezika, pluća, dojke, materice, ali i Parkinsonova bolest, Alchajmer, AIDS...

Neurolog prof. dr Jelena Drulović kaže za Kurir da ovakav vid lečenja ne da nije efikasan, već može biti i opasan.

- Konzumiranje buba nosi sa sobom opasnost od raznih infekcija, a jasno je da svaka infekcija kod pacijenata obolelih od MS može dovesti do pogoršanja stanja. U ovom trenutku, iako se rade ogromna istraživanja u svetu, ne postoje lekovi koji leče ovu bolest, ali Srbija ima najsavremenije koji mogu da spreče relapse i progresiju bolesti. Ne mogu da razumem da uprkos najsavremenijoj terapiji neki biraju da koriste bube i rizikuju time infekciju.

Prof. dr Šarlota Mesaroš Te metode su veoma štetne, obratite se neurologu Neurolog prof. dr Šarlota Mesaroš kaže za Kurir da je terapija MS bubama i drugim alternativnim metodama veoma štetna, jer "takav izbor onemogućava pravilno lečenje ove bolesti": - MS je bolest mozga i kičmene moždine autoimunske prirode koja pogađa mlade ljude i predstavlja najčešći netraumatski uzrok invaliditeta u ovoj populaciji. Iako je ova bolest za sada neizlečiva, postoji veliki broj lekova koji omogućavaju da se autoimunski proces veoma dobro i uspešno kontroliše i da se znatno smanji učestalost napada bolesti kao i verovatnoća razvoja invaliditeta. Pravovremenom i adekvatnom terapijom se, kod znatnog procenta bolesnika, omogućava da nastave sa aktivnostima i kvalitetom života koji su imali i pre postavljanja dijagnoze. Ovi lekovi su dostupni u našoj zemlji, ali modalitet lečenja mora da odredi neurolog u dogovoru s pacijentom.

Postoji mnogo zabluda kada je u pitanju alternativno lečenje kancera i drugih bolesti, a vrlo često se pribegavanjem takvim metodama gubi dragoceno vreme za lečenje dokazano efikasnim terapijama, kaže za Kurir onkolog prof. dr Vladimir Kovčin.

- Dok se na to gubi vreme, tumor napreduje i smanjuju se šanse za oporavak. Mnogo je zabluda kada je u pitanju alternativno lečenje i ljudi ne bi trebalo da pribegavaju neproverenim stvarima. Neka ne uzimaju informacije sa interneta, treba o svemu da razgovaraju s lekarom. Često lekar i ne zna da se nešto uzima sa strane, pa može doći i do neželjenih dejstava koja ne mogu da se objasne, jer to pacijent krije. To je sve na štetu njegovog lečenja - kazao je prof. dr Kovčin.