VUČIĆ NIJE BIO PARANOIČAN! Koga iznutra STRANE SILE spremaju da ga zameni? Saša Janković razotkrio PLAN RUŠENJA predsednika Srbije

Predsednik Aleksandar Vučić nije bio paranoičan, kako su to pojedini opozicioni mediji uporno tvrdili, kada je upozoravao da su pojedini centri moći u sprezi sa opozicijom i da ulažu milijarde evra u njegovu smenu. O kakvim zakulisnim radnjama je reč, najbolje je pokazalo priznanje Saše Jankovića, nekadašnjeg kandidata za predsednika Srbije, da su strane ambasade i zapadni moćnici pokušavali da ga angažuju da sruše Vučića.

Janković je u podkastu Nove ispričao da je dobijao predloge da se približi Vučiću, kako bi ga rušio iznutra i u nekom trenutku, kad mu otkaže srce, došao na njegovo mesto.

Nekadašnja velika nada dela opozicije je otkrila i da su strane ambasade tražile potrčka unutar Srpske napredne stranke (SNS), koji bi imao zadatak da izvršava njihove naloge, a sve kako bi se oslabio Vučić, a samim tim i Srbija.

Tako se osvaja vlast

- Politički stratezi, ambasadori, kvaziprijatelji... Svi su mi govorili isto: „Ti i Vučić ste isto godište, čak se i poznajete, on tebe poštuje, treba da budeš super s njim, pa da mu se podvučeš pod kožu i da u jednom momentu sve preokreneš. Tako se osvaja vlast...“ Dešavalo mi se i da čujem: „Ako nećeš s Vučićem, sa kim bi mogao u SNS? Ako Vučiću slučajno otkaže srce, nešto mu nije ok srce...“

Šta na to čovek može da odgovori? Hajde da se pravimo da to nisam čuo, jer ako prihvatim da sam čuo to što ste rekli, nikad više ne možemo da pričamo. Bez obzira na to što mi je taj čovek učinio najgore stvari u životu, šta bih ja bio ako bih tako razmišljao o njemu? To tako ne može - ispovedio se Janković, uz opasku da je siguran da se ovo nije dešavalo samo njemu, već da je više pravilo na našoj političkoj sceni.

foto: Marina Lopičić

Imajući sve ovo na umu, postavlja se pitanje koga stranci sada guraju da zameni Vučića unutar SNS, odnosno ko je novi trojanski konj umesto Jankovića. S obzirom na slabost u opoziciji, jasno je da niko ozbiljan ne razmišlja da je moguće da neko iz njihovih redova zameni Vučića.

- Jasno je da ta osoba mora da bude iz predsednikovog okruženja. Stranom faktoru je potreban neko ko je sposoban, ali i neko ko će bespogovorno izvršavati njihova naređenja, a ne da sa njima pregovara i postavlja uslove - kaže izvor Kurira.

Potpredsednik SNS Miloš Vučević kaže za Kurir da je Janković priznao ono što odavno znamo, jer je činjenica da na legitiman način niko ne može da porazi politiku Aleksandra Vučića.

- Zato se traže drugi putevi i prečice, prave se kombinacije, nalaze se ljudi lakog morala i još lakše pameti, pa i krtice iz redova same SNS, i očigledno je da se ne preza bukvalno ni od čega, što je sada priznao Janković. I nalogodavci takvih prljavih poslova iz zapadnih centara moći, kojima ne odgovara snažna Srbija, kao udarnu pesnicu koriste medije tajkuna i lopova Dragana Đilasa koji svakodnevno fabrikuju laži o predsedniku Vučiću i članovima njegove porodice, ne bi li ga dodatno oslabili. I to narod treba da zna. Svaki napad na predsednika Vučića je deo nečijih prljavih planova da pokore Srbiju, da je sruše i ekonomski unište, da je opet nateraju da puzi i saginje se pred zapadnim silnicima. Sve je to spolja naručeno, osmišljeno i debelo plaćeno - kaže on i dodaje:

foto: Instagram

- Neki su ucenjeni, neki plaćeni, nekima je obećan ostanak na vlasti „posle Vučića“, što im je krajnji cilj, a neki su se i dobrovoljno javili da budu egzekutori prljave kampanje protiv predsednika sopstvene države.

Pritisci iz inostranstva

Direktor Međunarodnog instituta za bezbednost Orhan Dragaš naglašava za Kurir da ovakve priče potvrđuju da je Vučić već dugo izložen jakim pritiscima iz inostranstva i da se često ne biraju načini da se njegova pozicija oslabi, a ako je moguće, i da se skroz ukloni sa političke scene:

- Pošto to nije moguće na demokratskim izborima, onda se traže drugi, zakulisni načini da se to izvede, pa i ovakvi o kojima je govorio Janković. U te pokušaje ulaže se ogroman novac, veliki trud i organizacija, i to je konstanta već godinama. Mnogi ne žele da se Srbija izdvaja i štrči iz okruženja koje je nestabilno, ekonomski i bezbednosno slabo i bez ikakvog političkog uticaja. I Srbija je bila takva do dolaska Vučića i to je odgovaralo mnogim centrima uticaja, jer su nad takvom Srbijom imali punu kontrolu.

ZORANA MIHAJLOVIĆ Posao za nadležne foto: Zorana Jevtić Ukoliko je Saša Janković imao bilo kakva saznanja o tome da neko pokušava da ugrozi bezbednost predsednika Srbije ili da je ugrožen suverenitet države, o tome je trebalo da obavesti, pre svega, nadležne organe, posebno imajući u vidu da je obavljao i funkciju zaštitnika građana. I ranije sam govorila da za bilo koga ko krši zakon, ko radi protiv svoje države ili predsednika nema mesta u SNS, i da takvima treba da se bave istražni organi.

BRANISLAV NEDIMOVIĆ Odvaja se žito od kukolja foto: Nemanja Nikolić S toliko mučnine čitah ovaj tekst (Jankovićevu izjavu, prim. nov.) da prosto ne znam šta bih izgovorio o bilo kom akteru ove priče koji govoriše ovako o našem predsedniku. Vreme donosi sud i razdvaja žito od kukolja! Neke je već poslalo na smetlište političkog života Srbije - bepovratno.

ALEKSANDAR ŠAPIĆ Smeta im nezavisnost foto: Kurir Ne znam da li smo svesni da ovo o čemu je govorio Janković po ko zna koji put potvrđuje tezu da jednom broju zapadnih zemalja nijedna vlast u Srbiji nikada neće odgovarati, ukoliko vodi državu nezavisno i suvereno. Njih interesuju samo poslušnici koji će sprovoditi i braniti upravo njihovu politiku i njihove interese u Srbiji, a ne srpske. I ovoga puta to nije rekao Vučić ili neki funkcioner SNS, pa da se takozvani nezavisni mediji s time sprdaju i podsmevaju se tome, kako obično čine

ŠTA JE REKAO VUČIĆ foto: Instagram Printscreen/Budućnost Srbije - Ja sam na kraju mandata i ono što sam govorio, rekao sam milion puta, ali oni nisu naučili da im neko u lice govori istinu i da se ne plaši za svoju sudbinu... Šta će, da ulože više novca u moju smenu? Desetine, stotine miliona evra, milijarde ste uložili protiv mene, pa šta? I da me smenite, suština je da li govorim istinu - poručio je Vučić u maju. - Nemam nameru da ponižavam Srbiju, uprkos brojnim pritiscima da me sruše i u Srbiju ponovo na vlast dovedu lutkarsko pozorište. Znam kakvi me sve udari čekaju. Vidim da su uložili stotine miliona evra za moje svrgavanje. Desetine miliona stranica odštampanih protiv mene. Hiljade portala napravljeno je i finansirano od tajkuna i spolja, ne bi li se srušila vlast u Srbiji, dovelo lutkarsko pozorište na vlast sa ciljem da na vlasti bude neko kao 2008, kada je obezbeđeno da Srbija nema reakciju na jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova - izjavio je Vučić početkom septembra.

foto: Kurir

NE PROPUSTITE

KURIR POKLANJA IKONE S LIKOVIMA SRPSKIH PATRIJARHA! Sutra poklon ikona s likom PATRIJARHA PAVLA i special nekretnine Sasomange.rs

Dnevne novine Kurir poklanjaju IKONE S LIKOVIMA SRPSKIH PATRIJARHA! U sredu, 15. septembra, dobićete IKONU S LIKOM PATRIJARHA PAVLA u zlatotisku i dodak specijal nekretnine SASOMANGE.RS - oglasnik za sve nekretnine u Srbiji!

Patrijarh Pavle je nesumnjivo jedna od ličnosti koje su obeležile istoriju Srbije na razmeđi 20. i 21. veka. Rođen je kao Gojko Stojčević 11. septembra 1914. godine u selu Kućanci, u Slavoniji, danas u Hrvatskoj, a onda u sastavu Austrougarske. Iskušenik Gojko Stojčević 1948. godine zamonašio se u manasitru Blagoveštenje i dobio monaško ime Pavle. Bio je 44. vrhovni poglavar Srpske pravoslavne crkve od 1990. do 2009. godine, a njegovo puno ime i titula glasili su Njegova svetost arhiepiskop pećki, mitropolit beogradsko-karlovački i patrijarh srpski gospodin Pavle.

Za vreme mandata patrijarha Pavla obnovljeno je i osnovano više eparhija. Obnovljena je Bogoslovija na Cetinju 1992. godine. Otvorena je 1994. godine Duhovna akademija Svetog Vasilija Ostroškog u Srbinju (Foča) i Bogoslovija u Kragujevcu 1997. godine, kao odsek Bogoslovije Svetog Save u Beogradu. Osnovana je i Informativna služba Srpske pravoslavne crkve Pravoslavlje Pres.

Pokrenuo je 1993. godine u Beogradu Akademiju za umetnosti i konzervaciju, sa nekoliko odseka (ikonopis, freskopis, konzervacija), sledećih godina nastava veronauke je vraćena u škole (2002), kao i Bogoslovski fakultet u okvire Beogradskog univerziteta iz kojeg su ga komunističke vlasti izbacile 1952. godine.

Imao je značajnu ulogu u prevazilaženju raskola mitropolije novogračaničke u Americi koji je trajao više decenija. Putovao je u Ameriku više puta (1996, 1998, 1999 i 2001) i u Australiju (2004). Po Beogradu je išao gradskim prevozom ili peške. Živeo je asketskim životom, sam je šio i krpio odelo i cipele, i obavljao ostale majstorske poslove u Patrijaršiji.

Patrijarh srpski gospodin Pavle je preminuo u Beogradu na Vojnomedicinskoj akademiji posle duže bolesti, u nedelju 15. novembra 2009. godine.

Kao drugi poklon dobićete SPECIJAL AUTO-MOTO SASOMANGE.RS!

Čekaju vas oglasi za kupovinu, prodaju i izdavanje svih nekretnina u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Izdvojili smo najbolje iz ponude, a videćete i koje su najtraženije nekretnine i lokacije za stanovanje.

Sasomange je onlajn oglasnik, koji se sastoji od internet portala i aplikacija, dostupnih i za iOS i za Android platforme. Celokupnu ponudu oglasa možete pronaći na Sasomange.rs, gde vas čeka preko 640.000 aktivnih oglasa u više od 90 kategorija i potkategorija. Sasomange – jedno mesto na kom ima sve!

foto: Kurir

Čitajte KURIR!

Kurir.rs/Ekipa Kurira