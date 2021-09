OBRAĆANJE PREDSEDNIKA SA BLEDA: Imamo obaveštajne informacije, Priština kreće u akciju 4. septembra

BLED - Ne možemo biti deo EU dok ne rešimo odnose sa Prištinom. To je jasno svakome, pa ne treba da lažemo i da obmanjujemo bilo koga u Srbiji - rekao je predsednik Srbije, Aleksandar Vučić pred domaćim novinarima posle završetka prvog panela na Bledskom strateškom forumu.

On je dodao da će razgovori sa Prištinom biti nastavljeni na nivou tehničkog dijaloga. Kazao je i da će Miroslav Lajčak uskoro posetiti Srbiju, ali da će doći i u Prištinu.

- Mene brine činjenica, a mi smo dobili i informaciju, ne od gospodina Lajčaka, već iz naših obaveštajnih izvora da Priština do 4. septembra kreće sa novim akcijama i sa novim zahtevima priznavanja u mnogim međunarodnim organizacijama Interpol, UNESCO, Savet Evrope. U potpunosti zaustavljaju dokumentaciju vašingtonskog sporazuma. Uneće dodatne nestabilnosti u region. Naše je da se pripremo da odgovorimo na tako nešto. Verujem da će Zapadni Balkan biti više na agenti EU nego što je bio prošle godine. To ovde na Bledu možete da osetite i hvala organizatorima što su dozvolili da učestvujem u ovome gde mogu da iznesem ideje i to ne samo Srbije već i ono što su zatražili iz Severene Makedonije. Mislim da sam govorio istinu kao što sam im postavio neka pitanja na koja nemaju odgovor kao što su na primer:" Šta ćemo da radimo kada ukupan broj svetske populacije u Evropi bude 4 ili 5 odsto ili kada ukupan deo svetskog BDP bude 7 odsto? Kako da nadoknadimo to i šta da radimo sa rastom, kao i mnoga druga pitanja šta ćemo po odlasku Angele Merkel... - rekao je Vučić.

Predsednik Srbije se nadovezao i na govor Andreja Babiša.

- Čuli ste 2 ideje danas jedna je ideja Andreja Babiša u kojoj je govorio o Šengenu, dakle kada ne možete da primite nekoga u EU, a potrebni su vam poput Srbije. Viktor Orban je govorio o tome. Svi ostali su razumeli da moramo da budemo ujedinjeni i to je pokazivanje snage Evrope i privlačnosti Evrope da se bude unutra za nas je vaćno da udemo deo Evrope. Suviše smo mali da bismo mogli samostalno da štitimo interese - naveo je predsednik Srbije.

On je kazao kako mu se čini da u Hrvatskoj uvek ima prostora za negativne izjave usmerene ka Srbije od strane tamošnjih zvaničnima, kao što u Srbiji ima prostora za negativne izjave usmerene ka Hrvatskoj.

foto: AP/ Darko Bandić

-Pprimetili ste da sam danas govorio o Srbima i Hrvatima bez obzira što ni na jednu stvar ne gledamo isto to je naša budućnost i ako to ne budemo videli nećemo uspeti ni u jednoj stvari. Ako hoćemo da postojimo moramo da budemo zajedno - rekao je Vučić.

On je dodao kako će se apsolutno zalagati za svaku saradnju između Srbije i Hrvatske.

Na pitanje novinara, da li je možda razgovarao sa Aljbinom Kurtijem, Vučić je rekao sledeće:

- Video sam Kurtija sa bine, verujem da svi čekaju da se završe lokalni izbori u Prištini. Kad god budemo pozvani u Brisel Srbija će biti spremana na razgovore - naveo je predsednik Vučić.

(Kurir.rs)