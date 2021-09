NEDIMOVIĆ O SKANDALOZNOM ISPADU VODITELJA: To što vaš šef i mecena Đilas nije ništa uspeo da napravi, za to nije kriv Vučić

Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović rekao je danas da nema saopštenja koje će oprati stotine napada, uvreda, kletvi i pretnji pre svega deci predsednika Srbije, njegovom bratu, a sada i majci.

On se oglasio povodom skandaloznog ispada voditelja na televiziji Nova S koji su u programu psovali majku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

"Ne znam zašto se izvinjavate zbog greške, kad znate da niste uradili ništa što niste hteli, niti se sada iskreno izvinjavate. Vi ste civilizovana gospodo, intelektualna elito, prosvećeni delu naroda Srbije, apsolutno svesno na najuličarskiji način izvređali predsednika sopstvene države i celu njegovu porodicu predstavili kao legitimnu metu za najgoru vrstu dehumanizacije i blaćenja. Ne znam samo, pošto ste načitani, iz kojih knjiga ste naučili da se tako kritikuje, da se tako daje doprinos normalizaciji društva?", naveo je Nedimović u saopštenju.

Istakao je da "mu jasno da je teško naći argument protiv stotine kilometara novih autoputeva, puteva, bolnica, škola".

"Jesu li pretnje i brutalni napadi na poslanicu SNS-a zbog istine koju je rekla u tv emisiji, vaš primer kako treba sa mladim ljudima i neistomišljenicima raditi? Jasno mi je da je teško naći argument protiv stotine kilometara novih autoputeva, puteva, bolnica, škola, ali to što vaš šef i mecena Đilas kada je bio "veliki gradonačelnik" i kada sa svojim "narodnim kancelarijama" nije uspeo ni jednu "narodnu kuhinju" da napravi, nije kriv Vučić. Kriva je, vašeg šefa i njegovih kompanjona, alavost i beskrupulozna želja za ličnim bogaćenjem koja je zapečatila sudbine hiljade radnika, učitelja, lekara, poljoprivrednika...ali vi o tome nećete da pričate", naglasio je Nedimović.

Dalje u saopštenju navodi da je predsednik Vučić došao na vlast " jer je svima dozlogrdilo gledanje kako se Srbija deli na kartele među partijskim agama".

"Po vama, Srbija samo što nije postala deo EU i grupe zemalja sa vrhunskim kvalitetom života, ali eto došao Vučić na vlast. Došao je gospodo jer je svima dozlogrdilo gledanje kako se Srbija deli na kartele među partijskim agama. Sreća, pa kao i kod kartela trgovaca drogom i ovde je došlo do medjusobnih ratova kojim su se samouništili ti veliki borci za evropske vrednosti. Problem je to što je od tih borbi samo ona za lični dzep vidjena i vodjena. Međutim, za njih sve to već znamo, zato i jesu na nivoima statističkih grešaka na izborima, pa se kriju tobožnjim bojkotom, ne bi li slučajno svi videli da je car go", stoji u saopštenju.

Zaključio je da "nema saopštenja koje će oprati ne ovaj, nego stotine prethodnih napada, uvreda, kletvi i pretnji upućenih pre svega deci predsednika".

"Na kraju, intelektualno elito i prosvećeni delu Srbije, što zbog svoje zemlje, što zbog toga što je predsednika države izabrala apsolutna većina društva, istih vaših sugrađana, da ste imalo normalni, morali bi ste to da poštujete. Makar toliko da ne koristite divljački rečnik i prostačke uvrede za njegovu porodicu. Nema tog vašeg saopštenja koje će oprati ne ovaj, nego stotine prethodnih napada, uvreda, kletvi i pretnji upućenih pre svega deci predsednika, njegovom bratu, a sada i majci. Dok to ne shvatite, građani će vam uvek isto odgovarati na izborima, ali i sve manjim rejtinzima vaših "velikih emisija"", zaključuje Nedimović.

(Kurir.rs)