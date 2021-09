VULIN O SRAMNOM ISPADU VODITELJA NOVE S: Psovanje Vučićeve majke je Đilasova POLITIČKA BORBA

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin rekao je danas da saradnici lidera SSP Dragana Đilasa svakodnevno napadaju i vređaju članove porodice predsednika Srbije Aleksandra Vučića i upitao je li psovanje Vučićeve majke Đilasova politička borba.

- Da li se sećate Đilasa, koji stane ispred kamere, malo se uplače, pa kaže "ajde može" i onda krene da objašnjava kako su njegova deca povređena? Svi znamo Vučićevu decu, svi znamo Vučićevu majku i u redu je psovati Vučićevu majku? To je potpuno normalno, potpuno prihvatljivo. To je ta politička borba. Je li tako? Ovo su ti izborni uslovi za koje se zalažemo? Da imamo televiziju na kojoj ćete moći da psujete Vučićevu majku? To je super i to je divno - rekao je ministar policije i lider Pokreta socijalista u Jutarnjem programu TV Pink.

Komentarišući voditelje koji su na Novoj S vređali i psovali majku Vučiću, Vulin je kazao da smo ponovo imali priliku da vidimo "Đilasovu demokratiju" na delu. Dodao je da bi Đilas i njegovi zaposleni da imaju moć "prebijali po ulicama" svakog ko ne misli kao oni.

- Ovo je elita, ako pročitate tabloide u Đilasovom vlasništvu, ovo je elita. Naravno da oni smatraju da je ovo potpuno prihvatljiv način ponašanja i da je to potpuno normalno. Znate, za Aleksandra Vučića i njegovu porodicu, osim prekog suda nema drugog suda. Evo, zamislite da ovakvi ljudi imaju mogućnost da vas hapse i prebijaju. Zamilsite da ovi ljudi imaju mogućnost da vam sude - poručio je Vulin.

(Kurir.rs)