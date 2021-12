BILJANA SRBLJANOVIĆ O OSTAVKAMA JANKA BALJKA: Jeftin medijski poen da se čestita na besmislenom gestu!

Dramska spisateljica i profesorka na Fakultetu dramskih umetnosti (FDU) Biljana Srbljanović reagovala je na odluku kolege Janka Baljka da podnese ostavke na sve funkcije u telima u kojima je angažovan kao profesor FDU nakon imenovanja savetnice predsednika Srbije Suzane Vasiljević za člana Saveta FDU.

Srbljanović je u opširnom tekstu na svom Fejsbuku obrazložila zašto je potez reditelja Janka Baljka besmislen i u delu javnosti, pre svega među opoziciono orijentisanom publikom, pogrešno protumačen kao hrabar istup protiv vlasti.

- Hajde da znamo o čemu uopšte pričamo: Savet FDU-a je telo koje u svom članstvu ima po jednog predstavnika svake katedre (katedre delegiraju), tri predstavnika studenata (bira ih Studentski parlament) i 6 predstavnika osnivača (država). Tako je u svakoj državnoj visoko-školskoj instituciji (broj članova se razlikuje u odnosu na "veličinu" fakulteta), kao i u kulturnim ustanovama, na primer. Na Mašinskom fakultetu, matičnoj kući akademika Teodorovića ih je još više, osam bira i postavlja Vlada Srbije (kod nas ipak samo šest). Akademik Teodorović se, na svom fakultetu, nije pobunio protiv tih Vladinih postavljenja, iako nam prosti gugl srč pokazuje koliko njih su kadrovi SNS-a - navela je ona i nastavila argumentaciju:

- Drugo: mesto u Savetu FDU-a nije plaćeno. Broj članova IZVAN fakulteta je manji od neophodne većine da nam nešto nametne u našoj instituciji. Treće i važnije, samo koliko ja pamtim: na tom mestu smo imali, npr Žiku fakin Ajdačića godinama, ili bizar spektakl u vidu Vilibalda Erića, pa niko nije podnosio ostavke na bilo koje mesto u sklopu FDU-a. Sa Ajdačićem smo imalli ozbiljne muke, jer je pretendovao da nam nešto određuje, ali je tu, srećom, naišao na ozbiljni otpor i svođenje na pravu meru, putem, između ostalog i mene. Bila sam predstavnica svoje katedre u tom telu kad smo ponižavani prisustvima i diskusijama i ova dva člana, sa Ajdačićem je još i moglo da se racionalnim argumentima objasni, sa Erićem (sada zvezdom opozicionog Tvitera, tada bliskim prijateljem porodice Vučić) bilo je mnogo teže - zbog njegovog neobrazovanja i tadašnje ozbiljne veze sa vrhom države, koja je posle pukla, pa je on prešao u opoziciju. Ovo je digresija. Hocu reći, imali smo razne bezvredne, loše, idiotske, bezobrazne i neprihvatljive predstavnike države u Savetu oduvek. Ova dvojica koje spominjem su bili u posledjem sazivu, pre samo nekoliko godina, ali niko zbog njih nije podnosio ostavke ni na šta.

Biljana Srbljanović dalje napominje da je članstvo u Umetničkom veću FDU radna obaveza profesora.

- Svaka katedra delegira dva predstavnika i mi tu raspravljamo o mentorima na umetničkim doktoratima, o komisijama za odbranu istog, o diplomskim projektima i molbama za neplaćanje školarine. To mesto je produžena funkcija matične katedre, takođe je neplačeno i nije individualizovano - članovi Umetničkog veća samo rade svoj posao u ime svoje katedre. Kada neko da ostavku, makar i putem Fejsbuka, to bukvalno ne znači ništa, osim da će neko drugi sa iste katedre biti delegiran da predstavlja njihove studente. To je sve. Što se tiče Senata univerziteta, tek to nema veze sa FDU-om. To je telo, kako mu samo ime kaže UNIVERZITETA UMETNOSTI i mi samo imamo naše DELEGATE, kao i svi ostali fakulteti. Podneti ostavku na mesto članstva u Senatu UU ima veze sa sastavom Saveta FDU koliko i sa mestom predsednika skupštine stanara u sopstvenoj zgradi - objašnjava ona.

Na kraju naša poznata dramaturškinja poručuje da je "zgodno za jeftin medijski poen da se čestita na besmislenom gestu ostavke u telu Fakulteta koje je deo naše radne obaveze i koja samo znači svaljivanje iste te obaveze na nekog kolegu".

- Ako je gest, povodom imenovanja Suzane Vasiljević (koja je završila FDU, inače, nije plaćena za ovu funkciju, kapiram da joj bukvalno ništa ne donosi, i da sam ona, od*ebala bih sve) ostavka, onda ona mora biti ostavka na mesto profesora. Jer to jedino ima smisla. Ostavka na mesto u Senatu i nije naša kuća, tako da ne znam, ali ostavka na mesto u Umetničkom veću je bukvalno štrajk glađu ali da piješ proteinske šejkove, zašećerenu limunadu i tečni pasulj. Za rulju znači mnogo, za suštinu znači jaje. Ono Tomislava Nikolića kojim je prekinuo svoj stiropor štrajk - poručila je Biljana Srbljanović.

