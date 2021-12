VULIN: Vučić je najnapadanija osoba u Srbiji i regionu, jer je on nosilac političke stabilnosti

BEOGRAD - Ministar unutrašnjih poslova i lider Pokreta socijalista Aleksandar Vulin izjavio je danas da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić najnapadanija osoba u Srbiji, ali i regionu, jer je on nosilac političke stabilnosti i poverenja građana Srbije i istakao da je jedna od tehnika napada na njega rušenje i slabljenje onih koji dele njegovu političku viziju.

„Postoji plan i strategija. Predsednik Vučić je čovek koji čuva političku stabilnost u Srbiji. On je nosilac poverenja građana i kada izađe pred naciju, nacija ga sasluša, veruje mu, objedinjuje se oko njega. Zato čine sve da bi se on oslabio i srušio, a jedan od načina je slabljenje i rušenje onih koji su mu blizu, onih koji dele njegovu političku viziju i zajedno sa njim se bore na isti način“, rekao je ministar i lider PS-a Vulin u jutarnjem programu televizije Hepi na konstataciju voditelja da je on, pored predsednika Srbije Vučića, jedna od najnapadanijih osoba u zemlji i regionu.

Prema rečima ministra i predsednika PS-a, cilj napada je da se uplaše svi oko predsednika Vučića, da niko ne sme da sledi njegovu politiku i veruje u istu Srbiju i da predsednika Vučića ostave samog kako bi teže sprovodio politiku očuvanja stabilnosti i prosperiteta Srbije. „To je plan, ja nisam važan, niko od nas nije. Važna je vizija, ideja koju je predsednik Vučić pokrenuo i način na koji je uspeo da sačuva i stvori političku stabilnost“, istakao je ministar Vulin i ocenio da se u takvoj situaciji napadi vrše na one koji imaju hrabrosti da zaštite politiku predsednika Vučića.

„Od toga da ih pravite kriminalcima do toga da ih pravite ludacima, u zavisnosti od toga šta im odgovora u datom trenutku“, kazao je ministar i lider PS-a Aleksandar Vulin gostujući u jutarnjem programu televizije Hepi.

Kurir.rs/TV Happy