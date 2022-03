BIO JE ĐINĐIĆU KUM, RAZVODIO SE PA LUDO ZAVOLEO POKOJNU MERIMU Ovako na svom imanju među vrancima živi biznismen iz Surčina (FOTO)

BEOGRAD - Bio je kum ubijenog premijera Srbije Zorana Đinđića, krstio mu je decu, i kako se pre dvadeset i više godina natucalo u domaćoj štampi u vreme petooktobarskih promena, siva eminencija srpske politike...

Biznismen, razveden, pa ludo zaljubljen u pokojnu pevačicu Merimu Njegomir, Dragoljub Marković odavno živi povučeno na svom imanju u Surčinu, među rasnim konjima, psima...

Vlasnika nekadašnjeg Krmivo produkta i ergele Surčin odavno nije bilo u javnosti sve do vesti o nedavnoj smrti pevačice Merime Njegomir u koju je, kako je i sam potvrdio, bio ludo zaljubljen a s kojom se, kako se tvrdilo 2015. navodno tajno venčao na svom luksuznom imanju u Surčinu.

Na internetu je gotovo nemoguće naći bilo kakav podatak o njemu - ličan ili iz detinjstva... Na Fejsbuku mu piše da je išao u Drugu beogradsku gimnaziju i da je studirao na beogradskom Univerzitetu. Ima 61 godinu, sina i ćerku.

Slika se uglavnom u prirodi, među pečurkama, rasnim konjima, psima, u potkošulji....

O druženju sa kumom Đinđićem

- Ja sam voleo sa njim da provodim vreme. Kažem vam, Zoran je bio jedan neverovatan tip. Onda me uvukao u tu političku priču i ja sam bio uz njega sto odsto. Bila je to toliko čvrsta veza da smo, kada smo bili u ratu sa Miloševićem, jedan drugom obećali da ako se nekom od nas nešto desi, da će onaj drugi voditi računa o porodici ovog drugog. I nije to ona klasična srpska kafanska priča. Ono, brate mooooj! Ne. Mi smo bili ozbiljni ljudi i imali smo vrlo ozbiljan, krajnje racionalan i težak razgovor.

Ja sam tu obavezu ozbiljno shvatio, a i on. Nije tu bilo zezanje. Mislim, to je išlo dotle da sam ja znao gde on drži lovu, gotovinu, i on je to znao za mene. To vreme je bilo baš teško - rekao je Marković svojevremeno u intervjuu za nedeljnik Ekspres.

- Ja sam se sa Zoranom družio potpuno bez interesa. On je meni nudio ministarsko mesto koje sam ja odbio, jer moje obrazovanje, po mom mišljenju, nije bilo adekvatno za poziciju ministra poljoprivrede. I kasnije, u svim našim odnosima je to bilo sa moje strane potpuno bez ikakvog interesa. Zoran je to, naravno, sve vreme shvatao i naše prijateljstvo je do poslednjeg dana bilo iskreno, čvrsto, toplo. Ono što je nas vezivalo, to je prijateljstvo, da ne kažem ljubav. Nije bilo interesa. Meni nije trebao ni namešten tender, ni da budem ministar. Nije mi trebalo ništa od toga što je on bio, osim samog našeg odnosa, to mi je trebalo.

O pokojnoj Merimi: Lud sam za njom

Pre sedam godina u aprilu izjavio je sledeće: Merima i ja se nikad nismo krili, ali nismo imali potrebu da javno pričamo da se ludo volimo i da nam je lepo u vezi. Ona je kompletna osoba i zaslužila je moju ljubav... Tada je za Blic priznao da ga je pevačica potpuno opčinila i da su od pre nekog vremena od prijatelja postali i ljubavnici.

- Ja sam pravi avanturista i Merima je prva žena koja me u svemu prati. Ona je uz mene kad jašem galopere, skijam na strmim stazama i veslam. Uživamo u istim stvarima i imamo slična interesovanja. Mada, ona je bolja od mene, jer sve ume kao ja, a ja apsolutno ne umem da pevam. Merima je jedinstvena kao umetnik.

Ona je prvak Srbije u amaterskom tenisu među ženama - u jednom dahu je za Blic 2015. ispričao najbogatiji Surčinac, najpoznatiji kao vlasnik nekadašnjeg „Krmivo produkta“. Merimin izabranik tada nije mogao da sakrije da je opčinjen pevačicom, a rekao nam je da mu apsolutno ne smeta što je ona starija od njega sedam godina.

- Ne razumem neke svoje kolege i muškarce uopšte koji su u ozbiljnim godinama a za sebe biraju previše mlade devojke. Pre svega, jer ne mogu da zamislim koje su njihove teme za razgovor. Za mene je najvažniji deo života emocionalni doživljaj i suština koju imam sa ženom, razumevanje i sklad. Ne znam šta bih ja radio sa devojkom od 20 i kusur, osim da je školujem. A i meni fizički aspekt nije bitan, iako je Merima neosporno negovana dama - kaže Dragoljub koji je vlasnik ergele „Surčin“.

Rastali su se posle godinu i po.

U medijima je 2016. ostala zabeležena i priča o njegovom razvodu od supruge Ljiljane, koja mu je na sudu tražila 13 miliona evra za 10 godina braka.

- Na pitanje sudije zašto se razvela od Dragoljuba, Ljiljana je kao iz topa rekla: „Zbog Mire Škorić.“ Dragoljub je objasnio da je pevačica u njegov život došla tek kad je Ljiljana zvanično otišla od kuće. Kako je Kurir pisao te godine, ona je u Dragoljubovu firmu došla 1992. na mesto prodavačice jaja. Marković je negirao sve što je njegova bivša supruga na ročištu tada ispričala. Marković je tada rekao i da je ona došla da ga opljačka, te da ne može da se načudi šta je sve govorila na sudu.

- Rekla je da je 450.000 evra uštedela od bonusa, a istina je da je moje preduzeće isplatilo bonuse ukupno tri puta od postanka. Prvi put čujem za njenu pozamašnu ušteđevinu. Bilo bi zaista dobro kad bi na mleku moglo da se zaradi toliko koliko ona kaže. Naravno da će pravda biti zadovoljena, jer je u pitanju kapital porodice Marković, koji se stvara poslednjih 120 godina, a ona je došla sa ciljem da nas opljačka i to joj zasad uspeva. Marković iz braka sa Ljiljanom nije imao dece.

Iz prvog braka ima sina i ćerku za koje je na Fejsbuku napisao: Moj prvi tim.

