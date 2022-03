ŠUŠKALO SE DA JE SAMO SPOMENKA SMELA DA VODI DNEVNIK KAD JE UDARNA VEST BIO SLOBA Nestala s TV a ovako je izgledala pre 6 godina!

BEOGRAD - Turbulentne devedesete prošlog veka obilovale su informacijama ali jedino mesto gde se čitava Srbija iz večeri u veče okupljala bio je udarni Dnevnik u pola osam tadašnje Radio-televizije Beograd.

Među mnogim licima koja su tada, početkom devedesetih, predstavljala medijsku scenu Srbije izdvajala se plavokosa voditeljka informative Spomenka Jović koja je udarni dnevnik vodila, kako se tada govorkalo u narodu, samo kad je Sloba (Slobodan Milošević) imao nešto važno da kaže.

Svašta se tada šuškalo po Srbiji a jedan od abrova bio je i onaj da je tadašnji predsednik i prvi čovek vodeće partije navodno bio ludo zaljubljen baš u plavokosu voditeljku. Narod je kao i uvek otišao korak dalje pa je zbijao i šale na račun njenog imena čija su prva tri slova bila SPO što je tada bila skraćenica najpopularnije i najmasovnije opozicione partije - Srpskog pokreta obnove na čijem je čelu bio glavni Slobin rival Vuk Drašković. A šala je bila sledeća kako SPOmenka može da vodi Slobin dnevnik kad u imenu ima baš ta tri slova.

Tadašnji predsednik Srbije navodno je bio zaljubljen u voditeljku, a ostaje nepoznato da li mu je ikada uzvratila osećanja.

Posle petooktobarskih promena u tadašnjoj SR Jugoslaviji, neka od najdugovečnijih lica RTV Beograd jednoistavno su iščezla i već godinama o njima ne znamo gotovo ništa, niti gde su, niti šta rade.

Jedno od njih bila je i Spomenka. Međutim na iznenađenje javnosti, ona se posle dugog niza godina ponovo pojavila na ekranima, povodom jubileja Jutarnjeg programa nacionalne televizije koji je 2016. godine proslavio 30 godina emitovanja, kao jedan od prvih jutarnjih programa ne samo u tadašnjoj SFRJ nego i na Balkanu.

Spomenke na društvenim mrežama nema, u javnosti se ne pojavljuje a poslednji put kad se pojavila bilo je to 2016. godine i tada je izgledala ovako...

foto: RTS Printscreen

Jovićeva je u prvom jutarnjem programu 3. marta 1986. godine rekla, kako su mnogi tada ocenili, istorijsko dobro jutro gledaocima u do tada neobičnom terminu.

- Prvi put kad sam sela razmšiljala sam da je to nešto fantastično, da je to umetnost na televizijskoj sceni i da sam ja deo te umetnosti, osećala sam se odgovorno. Od trenutka kad sam rekla to istorijsko 'dobro jutro' ja sam Jutaranji doživela kao svoje profesionalno rađanje", rekla je na 30. godišnjicu, u martu 2016, tadašnji urednik i voditelj Spomenka Jović.

foto: RTS Printscreen

U danu petooktobarskih demonstracija 2000. godine, tog dana oko 16.30 sati zapaljena je i zgrada RTS.

Prema tvrdnjama nekih očevidaca, tada je prvi čovek RTS Dragoljub Milanović navodno pretučen, a urednica Spomenka Jović navodno je dobila i nekoliko šamara što nikada nije zvanično potvrđeno.

Strukovni sindikat RTS-a je u martu 2001. godine objavio da se na platnom spisku za januar te godine našlo pregršt imena poznatih TV lica iz devedesetih koji "godinama bukvalno ne dolaze na posao". Među tim imenima pomenuto je i ime Spomenke Jović.

Podsetimo, ona se na izborima 2000. godine kandidovala za odbornicu na teritoriji opštine Novi Beograd, na izbornoj jedinici 64, gde joj je rival bio direktor JKP "Infostan" Radomir Živković (SPO). Voditeljka je na tim izborima predstavljala SPS-JUL.

Kurir.rs