NEKO JOJ ODVRNUO ŠRAFOVE NA AUTOMOBILU! Prijateljica razotkriva misteriju pogibije najpoznatije srpske bankarke

I posle 11 godina od pogibije srpske bankarke Borke Vučić (83) ostaje dilema da li je zaista stradala u saobraćajnoj nesreći ili je ubijena jer je mnogo znala o iznošenju para na Kipar!

Borkina saradnica i prijateljica Verica Milaković (70), bivša otpravnica poslova ambasada SFRJ i SRJ na Filipinima, koja je 1. avgusta 2009. preživela nesreću na auto-putu Beograd-Niš kod Lapova, u kojoj su poginule najpoznatija srpska bankarka i njena saradnica Mirjana Blagojević (64), sumnja u zvaničnu verziju i ističe da je vrlo moguće da je nesreća bila unapred režirana.

"Sve više sumnjam u zvaničnu verziju zbog stvari koje sam čula od nekih upućenih ljudi jer se i pre pogibije pričalo da će Borka poginuti zbog toga što mnogo zna o iznošenju para na Kipar. Prvo, vozač je vozio isključivo levom stranom, kao da mu je deda ostavio tu traku u nasleđe. Bilo je dosta toplo, rastopio se asfalt, a auto je izleteo i udario u bankinu. On je uporno tvrdio da je nešto puklo, ali nije ništa", kaže Verica i priseća se da je nesreća odmah izazvala sumnje, a onda dodaje:

"Bile su tri verzije pogibije. Prva je da je to bila diverzija. Neki stručnjaci su rekli da je to urađeno na daljinu, ali nisam stručna. Njen kum je tvrdio da je to nemoguće jer je auto stajao u garaži koju je obezbedila sestra Borkine saradnice Mirjane Blagojević, ali su mi stručnjaci rekli: 'Nema to nikakve veze, oni nameste sve što treba'. Karakteristično je da je jedan veštak tvrdio da automobilu nije bilo ništa dok nije udario u bankinu usled prebrze vožnje. On nikada nije hteo da odstupi od toga. Međutim, kada su spisi poslati u Apelacioni sud, onda se dogodio preokret. Tada je, kako sam saznala, zaključeno da se vozač kretao manjom brzinom".

Verica Milaković navodi da je preko telefona saznala da je navodno poznati beogradski advokat angažovao stručnjake sa Saobraćajnog fakulteta i da su oni mudro zaključili da je vozač išao 120 kilometara na sat.

"Ali i tih 120 nije sigurno! I ja sam vozač. Meni se u jednom momentu učinilo da je vozio 170 kilometara na sat. U jednom momentu pitala sam vozača: 'Je l’ to prebrzo?', ali on je rekao da je to u redu za auto-put. Sve to izaziva sumnju. Ne može sa tolikom brzinom vozač da bude oslobođen za dve smrti i teško povređivanje. Još samo fali nagradu da dobije!", ogorčeno kaže Verica i otkriva da je u početku mislila da je vozač kriv i nastavlja:

"Sada sumnjam da je možda neko odvrnuo šrafove. Nije tačno da je nešto eksplodiralo! Vozač tvrdi da je čuo prasak, a ja bih to sigurno čula da se zaista dogodilo"!

Verica je u subotu obišla grob Borke Vučić na Novom groblju u Beogradu. Sa njom su bili Borkin kum i saradnik Slobodan Aćimović, njegova ćerka i supruga, kao i Borkina rođaka.

"Pre nas je već bio neko i ostavio tri buketa. Ne znamo ko, verovatno rođaci. Mnogi su je zaboravili", ogorčena je Borkina prijateljica.

OVO SU BILE BORKINE POSLEDNJE REČI Verica Milaković otkriva da je Borka pre nego što je poginula pominjala svoje bližnje. "Tih sat vremena pričala je o svojoj sestri, koja je imala zdravstvene probleme. Neprekidno je brinula za svoju sestru. To su joj bile poslednje reči", kaže Verica i ističe da im je stranac prvi pritekao u pomoć. "Neki turski lekar je iz zapaljenog vozila izvukao mrtve i poređao ih na put. Pomogao je meni i vozaču da izađemo, ali mi u policiji nikad nisu rekli njegovo ime", kaže Verica.

