BORKA VUČIĆ PRED SMRT PORUČILA: Progovoriću, mnogo lažu o državnim parama sa Kipra! Ako me ubiju to je samo JEDNA BABA MANJE!

I deset godina nakon pogibije Borke Vučić, bankarke Slobodana Miloševića, nije definitivno utvrđeno da li je njena smrt nesrećan slučaj ili je, kao što mnogi njeni bliski saradnici veruju, naručena likvidacija.

Ona je bila smetnja jer je sve znala o "kiparskim parama", a njen prijatelj i predsednik Komunističke partije Joška Broz kaže za Kurir da joj je u više navrata došlo i da sve obelodani.

Jedna baba manje

- Borka je izgubila glavu jer je mnogo znala o tome kako su pare odnošene iz države. Viđali smo se često, govorila mi je: "Moram početi da pričam, ovde ima dosta netačnih informacija i laži." Isuviše je znala, zbog čega je smetala onima koji su iznosili pare na Kipar. Nije se plašila za sebe, a ja sam joj govorio: "Borka, ne valja ti to, brzo se gubi život ako mnogo znaš." A ona bi odgovarala da se ne boji. "I ako bude nešto, to je samo jedna osoba manje, i to jedna baba", tako je govorila s dozom šale i ironije. Na kraju je platila glavom - priča Broz za Kurir. Stradala je u saobraćajnoj nesreći 1. avgusta 2009. godine na auto-putu Beograd-Niš, kod Lapova.

- To su sumnjive okolnosti, nisam gledao izveštaj, ali znam da ima mogućnosti da je pogibija nameštena - zaključuje Broz.

Zamenila auto

To sumnje ima i Borkina prijateljica Verica Vera Milaković (69), bivša otpravnica poslova Ambasade SFRJ i počasna konzulka SRJ na Filipinima, koja je bila u kolima kad se desila saobraćajna nesreća, u kojoj je i sama zadobila teške povrede.

- Borka je imala svoja kola i svog vozača, ali je odlučila da tog dana ide drugim kolima, "škodom" sestre njene prijateljice Mirjane Blagojević. Vozio je Mirjanin sestrić. To ukazuje da je Borka verovatno imala neka obaveštenja o opasnosti. Ja sam sedela napred i odmah sam se vezala. Borka me je spasla jer je rekla da ona želi s Mirjanom da priča pozadi, a da ćemo se u povratku zameniti. Dečko je vozio 170 kilometara na sat i sve vreme u levoj, preticajnoj traci. U izveštajima piše da je vozio 120 kilometara na sat, a ja ću da pojedem i auto-put i kola ako je to tačno. Davala sam izjave da je on kriv, ali nije isključeno i da ga je neko naterao - kaže Milakovićeva i dodaje da su stručnjaci kasnije govorili da su intervencije na autu mogle da se izvedu i dok je on bio u garaži.

Verica Milaković

Imala sam neki predosećaj,

zamalo da odustanem od puta

Upitana da li je imala neki predosećaj pred tragičan put, Verica Milaković kaže da Borka nije pričala o intuiciji, ali da je njoj malo nedostajalo da se predomisli.

- Borka je uvek bila vrlo fina. I kad je nešto htela da pita, to je radila upakovano, sa onim "da li bi mogla", "imaš li vremena". Za put je bilo drugačije. U četvrtak mi je rekla: "U subotu ideš sa mnom u Rekovac." To je značilo obavezno. Međutim, ja sam se posle nešto premišljala, u jednom momentu sam mislila da okrenem Borku telefonom i kažem joj da je mnogo vruće i da ne mogu da idem, ali nisam to uradila. To je očigledno bio predosećaj koji ja tad nisam lepo definisala - kaže Milakovićeva.

Broj

10 godina od Borkine pogibije navršiće se u avgustu

83 godine imala je čuvena bankarka

