UŽIVO VUČIĆ PRED VIŠE OD 3.500 LJUDI U OBRENOVCU: Infrastrukturno smo ovo mesto pripremili za veliku i dobru budućnost FOTO

Lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić nalazi se u Obrenovcu gde održava predizborni skup pred više hiljada građana.

foto: Kurir

Obaćanje Vučića prati više od 3.500 građana.

1 / 4 Foto: Kurir

U rukama nose srpske trobojke i zastave Srpske napredne stranke.

- Mnogo sam puta dolazio ovde, i u ona teška vremena 2014. godine, mislim da nema sela i naselja gde nisam bio. Došlo je vreme da se bavimo svetskom, evropskom politikom malo ko priča o malim stvarima. Važno je da pokazujemo brigu. Analizorao sam šta smo sve uradili u Obrenovcu, i to je mnogo toga. Od dovođenja Meite do izgradnje mnogo čega. Danas gradimo kanalizaciju u vrednosti od 93 miliona evra. To su velike stvari i promene, uradili smo škole, sportske dvorane, ostalo nam je jedno obdanište na teritoriji cele opštine - rekao je predsednik Vučić.

Dodao je da će biti urađena toplifikacija oko svih naselja oko TENT-a i brzu saobraćajnicu Ostružnica- Umka- Barič, kao i da se reši pitanje klizišta u Dubokoj.

- Moramo da uradimo i Ostružnica-Umka-Barič, brzu saobraćajnicu, kao i da rešimo pitanje klizišta u Dubokoj. Time vas spasavamo od gužve. Ja sam dolazio od Miloša Velikog, i ni sam ne mogu da se snađem na svim onim petljama. Moramo da vas povežemo sa Beogradom. Ako to uradimo, suština je da će tada dolaziti i novi investitori, koji će praviti razvojno-istraživačke centre - kaže on.

foto: screenshot Vesti

Predsednik ističe da je Obrenovac spreman za veliku i dobru budućnost, i da je obnovljen posle poplava tako da izgleda bolje nego ikada.

- Kada vidite da opština i grad mogu da finansiraju obnovu fasada, onda znajte da je stanje u javnim finansijama veoma dobro. Sada ćemo to ponovo raditi, i za to ima novca - rekao je Vučić.

- To govorim zato što 20.000 Obrenovčana ide na preglede u centar Beograda. A zar ne bi bilo lakše da većinu pregleda obave u Obrenovcu - rekao je predsednik.

foto: screenshot Vesti

S predsednikom SNS je i Aleksandar Šapić, potpredsednik SNS-a koji je rekao da je Vučić čovek koji je utemneljivač i tvorac jedne nove Srbije i nezavisne srpske politike, u kojoj je na prvom mestu ineteres srpskog naroda.

Nakon Obrenovca, Vučić će govoriti na mitingu u Busijama.

