MOŽETE DA UZMETE MENE, MOJU GLAVU ALI POTPIS NEĆETE DOBITI Vulin otkrio tajnu iz Brisela! Evo šta je predsednik rekao Ketrin Ešton

BEOGRAD - Bez predsednika Vučića Srbija ne bi vodila samostalnu politiku. Opstanak Aleksandra Vučića na mestu predsednika Srbije je mera i dokaz samostalnosti srpske politike. Kako predsednik Vučić, koji vodi našu spoljnu politiku, uspeva da balansira, a da sačuva srpski kurs, da sačuva Srbiju, a da je nikad ne ponizi i povredi, to zna samo on, izjavio je ministar unutrašnjih poslova i predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin na pitanje kako u svetu koji se polarizuje zbog rata u Ukrajini ostati neutralan i sačuvati hladnu glavu.

- Zamislite koliko morate da imate hrabrog čoveka i pravog i velikog državnika koji ima hrabrosti tako nešto da kaže. Imate sve sile ovog sveta koje vam traže da uvedete sankcije Rusiji i vi mala Srbija od 7 miliona stanovnika kažete ne, mi to nećemo uraditi", dodao je Vulin.

Na opasku da Zapad to ne doživljava kao neutralnost Srbije već neposlušnost, ministar i predsednik PS-a je naglasio da, kao što vodimo računa o sebi, o svom narodu, ne možemo da zaboravimo šta je bilo u prošlosti.

"Mi ne stojimo mirno, zato i nismo pripadnici NATO pakta jer nećemo da stojimo mirno ni pred kim. Ne možemo da zaboravimo 2015. godinu kada su Vučić i Putin uspeli da spreče da Srbi u Savetu bezbednosti budu proglašeni za genocidan narod, prvi u istoriji. Ne možemo da zaboravimo ni ranija vremena u kojima su srpski i ruski narod bratski narodi. Da predsednik Vučić nije vodio samostalnu politiku, a ko bi napravio gasovod? Nama je bilo rečeno da ne pravimo gasovod. Ne stiže taj gas u džepovima i kanisterima, nego kroz gasovod. Znači morate godinama da gradite da bi to bilo operativno i moguće. To je uradio predsednik Vučić.

Bez predsednika Vučića mi ne bismo vodili samostalnu politiku. Kad pogledate kandidate koje imamo, neki bi slušali jedne, neki bi slušali druge, ali niko ne bi vodio samostalnu spoljnu politiku kao što je vodi predsednik Vučić. I opstanak predsednika Vučića na mestu predsednika Srbije je mera i dokaz samostalnosti srpske politike. I u Vladi to važi, i od mene pa nadalje. U onoj meri u kojoj imate članove Vlade koji nisu miljenici velikih sila nego govore i rade ono što je potrebno za srpski narod, u toj meri imate samostalnu srpsku politiku, i spoljnu i unutrašnju. I to je mera svake srpske politike", istakao je ministar i predsednik PS.

Dodao je da mi treba da se čuvamo od dalekih svetskih oluja, da sačuvamo svoje prijatelje, da ne pravimo neprijatelje.

"Jedan od argumenata da se ne uvedu sankcije Ruskoj Federaciji je i taj - šta ćemo dobiti? Izgubićemo vekove prijateljstva, a nećemo dobiti ni jednog novog prijatelja. Da li je to baš pametno da uradimo? Teško je izdržati. Ja znam koliki su pritisci na predsednika Vučića, i politički i ekonomski, čak i lični.

Predsedniku Vučiću ne dođu i ne kažu - znate mi ćemo oštro osuditi, nego kažu povući ćemo investicije, uvešćemo vam vize, a vi ćete lično biti odgovorni za tako nešto. Bio sam u Briselu kada je Ketrin Ešton rekla Aleksandru Vučiću da, ako ne potpiše jedan papir koji je bio potpuno nepovoljan za nas, da je njegova politička karijera okončana i da on više nema političku budućnost. A kad vam to kaže, u tom trenutku jedna od najmoćnijih osoba u EU i na svetu, onda razmislite i o svojoj glavi, razmislite šta još može da vam se desi, da neće ipak neki šraf na točku da se otkači ili da neće neki slučajni, poludeli atentator da vam se približi. U takvim trenucima razmišljate i o tome, kada vam prete, kada vam kažu da je sa vama gotovo, da ste završili. Aleksandar Vučić nije potpisao, odbio je na pristojan i odlučan način, i rekao neću, to ne može. Možete da uzmete mene, moju glavu, ali moj potpis nećete dobiti. I pregovarali smo ponovo."

Ministar i predsednik PS Vulin je rekao da je tako i danas i da nije lako izaći i reći da neće biti sankcija Ruskoj Federaciji.

"To su noći i dani razgovora sa najmoćnijim ljudima na svetu koji traže nešto, a ti im odbijaš. Suprotstavljate se ljudima koji su najmoćniji na svetu, ljudima koji mogu da promene sudbinu vas, vaše porodice, vaše nacije i države, i kažete im ne. Za to morate da budete državnik, a ne političar. Političar bi se savio i pokušao da nađe svoj interes, a državnik se ne savija, državnik radi ono što mora da uradi i ono što se radi za svoju zemlju i svoj narod. Samo se stavite u njegov položaj, samo razmislite o tome kako biste vi odreagovali da vas zovu predsednik Francuske, premijer Velike Britanije, najvažniji ljudi EU i traže nešto od vas, a vi to nećete. Razmislite kako biste se vi osećali u tom trenutku i razmislite koja je hrabrost potrebna da to uradite. Zato Aleksandar Vučić mora ponovo da bude predsednik Srbije", istakao je ministar i predsednik PS.

Kurir.rs/Informer