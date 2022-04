PALMA PORANIO DA ZA VASKRS ISPEČE PRASIĆE: Lider JS sa porodicom i prijateljima pripremao trpezu kraj Velike Morave!

Dragan Marković Palma, predsednik Jedinstvene Srbije, važi za političara koji drži do vere i tradicije, a to je pokazao i tokom pripreme ovog Vaskrska. On je jutros, na Vaskrs, poranio da sa porodicom, prijateljima i rođacima u svom Končarevu, pored reke Velike Morave, ispeče prasad, koja su neizbežni deo Vaskršnje trpeze.

Palma je ovo praznično jutro proveo u društvu tri unuke i dva unuka, sinova i još osam prijatelja i rođaka. Tom prilikom je građanima čestitao Vaskrs i poželeo da postoji jedinstvo i porodična sloga, da im se dešavaju samo lepe stvari, da se deca rađaju, i da Srbija ide napred. Naravno, uz tradicionalni pozdrav "Hristos Vaskrse"!