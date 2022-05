DEMOKRATA HTEO DA NAPADNE VUČIĆA, PA SE ŽESTOKO OBRUKAO: Šešelj odgovorio Srđanu Milivojeviću: Ti si elementarna neznalica!

Funkcioner DS Srđan Milivojević pokušao je da napadne predsednika Aleksandra Vučića i Srbiju tvrdeći da će uvesti sankcije Rusiji, ali je tvitom kojim je to hteo da potkrepi zapravo obrukao sebe - izneo je potpunu neistinu.

On je, naime, na svom Tviter nalogu napisao:

- Svakog ko podržava naprednu mafijašku organizaciju, a ima dilemu da li će Aleksandar Vučić uvesti sankcije Rusiji, podsećam da je na vlasti isti onaj režim koji je 3. avgusta 1994. godine uveo sankcije Republici Srpskoj kad mu se zaklatila fotelja. Spasiba na družbi čuće se uskoro od AV.

foto: Printscreen

foto: Printscreen/PINK

Odmah mu je, u svom stilu, odgovorio dugogodišnji lider Radikala Vojislav Šešelj, koji ga je nazvao "elementarnom neznalicom."

- Milivojević pojma nema šta priča, a pokazuje da ne zna ni elementarne stvari iz političke i novije istorije Srbije generalno. Srpski radikali su 1994. godine bili najžešća opozicija režimu Slobodana Miloševića. U to vreme sam štampao knjige protiv Slobe i Mire i bio u zatvoru od septembra 1994. do januara 1995 godine, a onda i 1995. od juna dva meseca - podseća Šešelj, dodajući da su radikali i on lično u to vreme u Loznici organizovali demonstracije.

- Sa demonstracija smo krenuli u marš na Drinu. Probili smo kordon policije i sukobili se sanjima. Tako da to što Milivojević piše i priča veze sa životom nema. Nikako se to ne može pripisati SRS i ljudima koji su bili članovi ove stranke. Međutim, nisam iznenađen da Milivojević objavljuje ovakve neistine. On je član izdajničke stranke koja je podržavala sve što je protiv Srbije, RS i srpskog naroda gde god da živi - zaključuje Šešelj.