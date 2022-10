AMERIČKI AMBASADOR HIL: "Da je do nas, rekli bismo vam: Morate da uvedete sankcije Rusiji"

Američki ambasador u Srbiji Kristofer Hil rekao je danas da je Srbija u specifičnim okolnostima kada je u pitanju uvođenje sankcija Rusiji, uglavnom zbog velike zavisnosti od ruskih energenata i da je u pitanju kompleksna slika da bi moglo samo da se kaže "pridružite se sankcijama", prenosi RTV.

"Da je to samo do nas, a ne do Srbije mi bismo rekli morate da se pridružite sankcijama, ali mi razumemo da postoje specifične okolnosti za Srbiju", rekao je Hil na TV Hepi odgovarajući na pitanje kako bi sankcije EU prema Rusiji mogle da se odraze na Srbiju ako brže ne bude donosila odluke.

Hil je izrazio očekivanje će "imati Srbiju uz sebe", i napomenuo da sve počinje energetskom nezavisnošću i time da Srbija treba da ima drugačije izbore.

"Siguran sam da će u budućnost biti u redu da Srbija ima izbor da od Rusije uzima gas, to nije u redu sada i zato Srbiji treba pomoći sa tim izborom", rekao je Hil.

Na pitanje o rešavanju kosovskog problema Hil je rekao da bilo to u ovom ili sledećem veku "Srbi kada se probude videće da su Albanci uzeli Kosovo za sebe" i zato se kako je rekao, nada da će normalizacija biti postignuta u međuvremenu kako bi se nastavilo sa stvarima koje su važne prosečnim ljudima.

Hil je ocenio da zapadne zemlje traže od Beograda i Prištine da se drže procesa dijaloga i da pokušaju da smanje tenzije i naprave prostor da međusobno razgovaraju kako bi došlo do normalnih odnosa.

Na pitanje da li se kosovski slučaj može uporediti sa slučajem ukrajinskih teritorija koje su pripojene Rusiji, Hil je ocenio da nema mnogo sličnosti, jer je Ukrajina u drugačijoj poziciji.

"Ukrajinski sused, Rusija, napada Ukrajinu i njene civile i u međuvremenu anektira njene teritorije. Takve stvari nismo videli još od početka 20. veka", napomenuo je Hil i ocenio da se ovde radi o drugačijoj situaciji od one u vezi sa Kosovom koja se desila pre 23 godine.

Na pitanje kolike benefite Srbija može dobiti u saradnji sa zapadnim zemljama na polju energetike Hil je rekao da Srbiji treba buster u tome.

"Jedan od razloga naše zabrinutosti u saradnji sa Srbijom sada je ponašanje Rusije jer ne znamo šta je sledeće. Ono što je Putin uradio sa Rusijom je drugačija Rusija od one koje se ja sećam. Nije više zemlja koja ima najveću poeziju, brojne dobitnike Nobela, ... ovo je neka druga vrsta Rusije i mislim da za to moramo biti spremni i da je najbolji vid pripreme da svi radimo zajedno još bliže", ocenio je Hil.

Na pitanje šta bi bila najbolja odluka koju bi Srbija mogla da donese u ovoj situaciji, Hil je rekao da bi bilo najbolje da se poveže sa zapadnim zemljama, da se fokusira na ono što se može sada uraditi i nastaviti u tom pravcu.

"SAD zaista želi da stane pored Srbije koju vidimo kao istorijskog prijatelja, partnera i u zavisnosti šta Srbija preduzima možda će u budućnosti ona postati naš saveznik, ali to će to biti pitanje za Srbiju", poručio je Hil.

