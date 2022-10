NOVA VLADA HITNO TREBA DA REŠI 3 KLJUČNE STVARI: Stručnjaci o ekspozeu mandatarke Brnabić

Mandatarka Ana Brnabić rekla je danas podnoseći ekspoze pred poslanicima da će naredna vlada imati mnogo veće izazove nego što smo mogli da zamislimo.

Istakla je da smo posle pandemije mislili da dolaze bolji dani, ali dogodio se rat na evropskom kontinentu. Svet klizi u treći svetski rat, a u ovakvom svetu Srbija mora da se pozicionira i sačuva stabilnost. To je glavni zadatak, rekla je premijerka i dodala da kao što se prošla Vlada bavila zdravstvom sada mora da se bavi energentima.

Kakvi su izazovi pred novom Vladom Srbije u narednom periodu i da li sastav nove vlade omogućava da se ti izazovi prebrode?

Na ova i druga pitanja u emisiji Usijanje odgovarali su Bojan Borovčanin, predsednik Udruženja nacionalna inteligencija NIT i Mahmud Bušatlija, savetnik za investicije i razvoj.

Borovčanin je na početku konstatovao da od politike nataliteta zavise sva druga pitanja.

- Postoji još jedna crvena linija, pored onih koje je premijerka navela, a to je natalitet. Moramo imati nekoga ko će se sutra baviti energetikom, bezbednošću i nacionalnim interisima. Meni je malo žao što se toga nismo dotakli. Vladi svakako treba pružiti šansu - rekao je Borovčanin.

foto: Kurir televizija

Bušatlija je pored problema nataliteta, istakao i problem obrazovanja.

- Ako razmišljate o deci, moramo razmišljati i o školstvu, naročito visokom, a posle toga i o nauci, a kod nas je sve to zamrlo. Mi smo izgubili poziciju koju smo imali u bivšoj Jugoslosaviji, a to je svetski priznato školstvo. Sada to nije slučaj. Ako ovde neko završi fakultet, pa reši da ode u Nemačku, mora tamo da nostrifikuje diplomu, a to će ga veoma skupo koštati. Moraju se stvoriti uslovi da sledeće generacije budu osposobljene za ozbiljne poslove - rekao je Bušatlija.

U nastavku razgovora Borovčanin se osvrnuo na ponašanje opozicije i negativno ga prokomentarisao:

- Opozicija žali što je tu gde jeste. Ne kritikuju sam ekspoze nego imena koja su u vladi. Ministrima treba da pružimo šansu, ali ministar kao ministar nije jedini bitan, već tim ljudi koje on okuplja.

Bušatlija se složio po pitanju nastupa opozicije i izjavio da će veći broj resora značiti i veće troškove države, ali da to nije od presudne važnosti, ukoliko vlada bude radila dobro.

foto: Kurir televizija

- Povećanje broja ministara svakako snosi veće troškove države. To, međutim, nije toliko važno ukoliko daju efekte u svom radu. Delim utisak da se opozicija samo razračunavala sa svojim dojučerašnjim kolegama. Kada nešto kritikuje vi morate imati način na koji se to može popraviti. Ja to od naše opozicije nisam video - rekao je Bušatlija.

Borovčanin se nadovezao i ocenio su pojedini ljudi koji su bili u skupštinskoj opoziciji zbog svog ponašanja kažnjeni od strane birača zbog čega ih u skupštini više nema.

- Postojali su ljudi u skupštini koji su se ponašali kao neprijatelji države. Oni su sve što je za državu dobro, konkretno, ispravno i tradicionalno rušili i negirali. Sada ih vidimo u žutoj štampi. Drago mi je da ta lica više ne gledamo i nadam se da ona više neće biti u vladi, niti da će moći da zauzimaju medijski prostor - rekao je Borovčanin.

Iako smatra da je pitanje energetike koje je premijerka najviše isticala važno, Bušatlija smatra da glavni prioritet vlade treba da bude proizvodnje hrane.

- Poentirana je energetika kao apsolutni prioritet ove vlade. Nama jedan od glavnih prioriteta treba da bude proizvodnja hrane. Morate imati energetiku jer je to kičma ekonomije, ali hrana je zlato budućnosti. Ta budućnost je već stigla. Mi imamo daleko veće proizvodne kapacitete nego što ih koristimo. Ja bih sugerisao vladi da se ozbiljno razvija industrija hrana jer ćemo tada imati izvoz koji sada nemamo - ocenio je Bušatlija.

Borovčanin se složio da je pitanje hrane ključno i istakao da ministri čija nadležnost bude prozvodnja hrane snose veliku odgovornost.

- Budućoj vladi ne sme da se desi da imamo nestašicu mesa i mleka. Ministar koji bude nadležan za ovaj sektor, treba da bude veoma samokritičan i da odmah podnese ostavku ako do toga dođe. Evropa ja veoma zagađena, a mi imamo ekološku hranu i ekološku proizvodnju i upravo zbog toga oni uzmaju naše zemljište i zato treba maksimalno iskoristiti naš proizvodni potencijal - tvrdi Borovčanin.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.