NIJE SAMO U RAŠKOJ NEGO JOŠ I NA OVA 2 MESTA: Ministar Vučević otkrio gde je sve Vojska Srbije uočila ŠPIJUNSKE DRONOVE

BEOGRAD - Ministar odbrane Miloš Vučević, govorio je jutros o onome šta se dešavalo prethodnih dana na području iznad Merdara i okolini Raške, poručujući da će nebo koje je pod kontrolom Vojske Srbije biti apsolutno zaštićeno.

- Ne samo juče, prethodna tri dana, naša Vojska uočava određene objekte, bespiltone letelice, koji se kreću na liniji administrativnog razdvajanja, u Kopnenoj zoni bezbednosti, na teritoriji KiM, čak sa povremenim ulazima na teritoriju centralne Srbije, odnosno pokušajima da se vrši osmatranje položaja jedinica Vojske Srbije i određenih vojnih objekata, odnoso kasarni.

Nije to samo pitanje ulaska u Raški okrug, Vojska Srbije ima saznanja, odnosno uočila je objekte i u pravcu kretanja preko Nišavskog i Topličkog okruga - kazao je Vučević gostujući jutros na RTS.

- Imajući u vidu iskustva i na ukrajinskom frontu, u kontekstu sporog administrativnog donošenja odluka, predsednik republike je, kao vrhovni komandant, Vojsci Srbije izdao izvršnu naredbu da svaki takav objekat bude uklonjen - dodao je ministar i poručio "mi ćemo apsolutno štititi nebo koje je pod kontrolom Vojske Srbije, našim sistemima, u skladu sa Rezolucijom 1244 i Kumanovskim sporazumom ".

- Nebo će biti bezbedno i sigurno za sve građane Srbije, Vojska Srbije ima i kapaciteta i sposobnosti da odgovori na svaki taj zadatak. I da bi razbili tu nejasnoću, naši lovci migovi 29 nisu patrolirali zbog dronova, oni su vršili, kao što je i premijerka rekla redovno policijsko patroliranje, kontrolu našeg neba, a Vojska može i sa avionskim mitraljezima, topovima, a i nekim drugim tehničko - tehnološkim sredstvima da odgovori na ove izazove.

- Ne mogu da vam kažem čiju su to dronovi, ali mogu da vam kažem da dolaze s teritorije Kosova i Metohije.

Ne dižu se migovi-29 zbog dronova

Vučević je pojasnio da ne može da kaže čiji su dronovi, ali da dolaze sa teritorije KiM. Ukazuje da je više bespilotnih letelica uočeno, bila su različita kretanja, ali migovi-29 nisu patrolirali zbog dronova. Bespilotne letelice snimale su juče aktivnosti u Kopnenoj zoni bezbednosti i dve kasarne. Dronovi su nadletali područje Merdara i okolinu Raške.

Premijerka Ana Brnabić istakla je, gostujući na RTS-u, da podizanje borbene gotovosti Vojske ima veze sa tim incidentom i da je reč o pitanju bezbednosti Srba na Kosovu i Metohiji i problemima koji postoje u našoj autonomnoj pokrajini.

Naglasio je i da da je predsednik Republike kao vrhovni komandant izdao izvršnu naredbu da svaki takav objekat bude eliminisan. "Štitićemo nebo koje je pod kontrolom VS - nebo koje se pokriva našim sistemima, u skadu sa Rezolucijom 1244 i Kumanovskim sporazumom - biće sigurno za sve građane Srbije", dodaje ministar. Vojska ima i kapaciteta i sposobnosti da odgovori na svaki zadatak, podvukao je Vučević.

Čime sve Vojska Srbije može da eliminiše dronove

"Da bismo razbili nejasnoću, naši lovci, migovi-29 nisu patrolirali zbog dronova, imamo druge procedure kako se postupa u tim situacijama - vršili su redovno policijsko patroliranje, kontrolu našeg neba, Vojska može i sa avionskim mitraljezima, helikopterima, topovima, i drugim tehničko-tehnološkim sredstvima naprednije generacije da odgovi na ove izazove", dodaje ministar odbrane.

"Sve se to odvija u kontekstu nadzora i pokušaja praćenja aktivnosti Vojske Srbije na teritoriji koja je pod našom kontrolom, VS ima svoj program rada i postupa u skladu sa smernicama vrhovnog komandanta", napominje ministar.

"U toku imamo velike vežbe koje su nazvani Manevri 22, očekujem da sutra predsednik Republike poseti deo jedinica na Pasuljanskim livadama i uveri se kako teku vežbe", kaže Vučević.

Kaže da je iz Prištine bilo mnogo netačnih naslova, da se Vojska Srbije koncentriše na administrativnim linijama. "Praveći bauk od toga neko pokušava da kroz to špijuniranje dođe do nekih informacija", istakao je Vučević. Vojska radi svoje aktivnosti kako je zacrtano čuva svoje oružje i oruđe, rekao je Vučević.

Prema njegovim rečima, Vojska je ključni atribut države, to je oružana sila, to nije društvo ljuboitelja markica, to je oružana sila koja brani državu. Predsednik Republike je izdao naredbu o podignutom stepenu borbene gotovosti i Vojska mora da bude srpemna da izvrši svaku naredbu, ističe Vučević.

Ako se uoči dron biće eliminsan ili pod našom kontrolom, naveo je ministar odbrane.

Zbog nedogovornog ponašanja administracije u Prištini, zbog napuštanja koncepta dijaloga, inisistiranja na tome da je pitanje registarskih tablica stvar njihove administracije može da se ugorzi bezbednost i Srbija mora da reaguje, dodao je on.

Poruka je da nema nove Oluje, novog Bljeska. Ovo nisu video-igrice, bolje hiljadu dana za pregovaračkim stolom nego jedna sat u rovu, to ne znači da se plašimo, kaže on.

Pozivamo Prištinu i zemlje Kvinte da vrate Prištinu za pregovarački sto, da prestane politika jednostarnih odluka, napominje Vučević.

"Migovi-29 patroliraju nad našim nebom, imamo pravo da kontrolišemo svoje nebo. Ne dižemo migove-29 za dronove", zaključio je Vučević.

