IGOR JURIĆ SE SLOMIO NA PITANJE O TIJANI! Suza suzu stiže pred kamerama: Čekam susret sa njom da joj se izvinim i KAŽEM OVO

Igor Jurić gostovao je u emisiji Realna priča gde je nikada otvorenije progovorio o svemu kroz šta je prošao kroz sve ove godine od kada je tragično izgubio ćerku Tijanu.

Iako je, kako kaže, sada mentalno jači nego ikad nije mogao da sakrije suze kada se prisećao svoje ćerke.

- Postoji mnogo stvari zbog koje se čovek kaje u životu. Neke stvari možeš da ispraviš, ali ja nažalost ne mogu. Ne bežim od toga da sve ovo što radim, radim jer me grize mnogo savest. Mnogo se kajem zbog nekih stvari koje sam prevideo. Ne mogu reći da sam ja nešto loše uradio. Smatram da sam bio dobar otac. Mnogo smo se voleli i poštovali. Međutim, prevideo sam - rekao je Jurić.

foto: Kurir televizija

- Svet sada gledam drugim očima. Svaku noć i svako veče ja to ne mogu da prežalim. Ne mogu da prežalim stotine događaja koje sam propustio jer sam smatrao da nisu bitne. Neke rođendane gde sam ja ostao sa svojim drugarima jer sam igrao fudbal, pa mi je bilo važnije da ostanem sa drugarima na piću i proslavim neku pobedu nakon utakmice. Ne mogu da prežalim što sam otišao u inostranstvo, što sam izgubio desetine odlazaka u bioskop, ljutnje, svađe, smeh, rljenje, ljubljenje. To su sve neke sitne stvari, a kada vam se desi stvar koja se desila meni shvatiš koliko su stvari krupne. To je taj svet koji ja danas tim očima posmatram, koliko su te male stvari bitne - istakao je Jurić.

foto: Kurir televizija

- Moj san je da kada dođem pri kraju svog života da se osetim ispunjeno. Gde ću kada se budem prisećao svega reći "uradio sam sve što sam mogao". Ali naravno jednu stvar neću moći da ispravim i to je stvar zbog koje ću se kajati dok sam živ i to su ove stvari koje sam propustio i to su stvari zbog kojih se živi - rekao je Jurić.

Jurić se potom osvrnuo na to da od dana kada je Tijana nestala 26. jula 2014. on nju ni jednom nije sanjao.

00:54 Igor Jurić u suzama pred kamerama

- Nikada, nemam objašnjenja za to. Do dan danas ni jednom mi nije došla u moj san. Razgovarao sam i tu sa nekim ljudima, sveštenim licima i ljudima koje mnogo volim, i jeste to logično pitanje. Šta kada bi to bio neki ružan san? Meni bi značilo da dođe i da to bude neka poruka i da mi se kaže. To će doći ili neće doći nikad - rekao je Jurić.

foto: Privatna Arhiva

- Čekam jedan dan da se sretnem sa njom. Sigurno bi i ona imala dosta toga da mi kaže, ali i da mi zameri. Verovatno će biti i ljuta zbog mnogo stvari. Da li će biti ponosna? Imam još dosta da proživim pa onda da svedemo račune. Nismo još došli do vremena da se svode računi. Nadam se da ću dobiti priliku da dođem do nje i da joj se zahvalim i da joj kažem izvini što nisam bio tu - rekao je Jurić nakon čega su ga suze sustigle.

foto: Kurir televizija

Ubistvo Tijane Jurić Tijana Jurić iz Subotice, podsetimo, ubijena je u noći između 25. i 26. jula 2014. godine, a 12 dana njena porodica živela je u nadi da je živa. Njeno telo pronađeno je 7. avgusta na zapuštenom smetlištu u naselju Čonoplja u opštini Sombor. Tijana je tog kobnog 25. jula vozom otišla u Bajmok gde joj žive baba i deda sa majčine strane. Na sebi je imala belu majicu i svetle farmerice i bele "starke". Stigavši u selo, javila se majci, a zatim otišla na turnir u malom fudbalu u Rati. Veče je provela sa svojim prijateljima. Oko ponoći je krenula kući u društvu jedne devojčice i dečaka, međutim, nasred puta, odlučila je da krene nazad ka Rati kako bi jednom drugu vratila duksericu koju je isto veče pozajmila. Rastali su se kod bifea udaljenog svega 200 metara od bakine kuće. Usput je srela drugare oko pola sata posle ponoći kjima je rekla da ide da vrati pozajmljen duks. Kod sportskog terena čekao ju je drug čiju je duksericu pozajmila, ali kako dugo nije došla krenuo joj je u susret. Tijane, međutim, nije bilo, a na zemljanom putu, stotinak metara dalje, nalazila se njena bela patika i veštački nokat. Već jedan sat posle ponoći prve večeri deca i drugi stanovnici Bajmoka počeli su da traže Tijanu. Policija se u potragu uključila u 1.30, a zatim i Žandarmerija. Nakon 12 dana potrage objavljeno je da je uhapšen otmičar Tijane Jurić, a da je njeno telo pronađeno u blizini Sombora i to 23 kilometra od mesta na kojem je poslednji put viđena. Devojčicu je oteo i ubio mesar iz Surčina Dragan Đurić. - Đurić je u noći između petka i subote bio u Bajmoku, udario Tijanu svojim vozilom, prišao joj, nije bila teško povređena kad je počela da traži pomoć, on ju je uhvatio za vrat, udarao, ubacio u svoje vozilo, odvezao u atar - rekao je tadašnji ministar policije Nebojša Stefanović i dodao da je devojčica tu i ubijena. Policajci su Đurića pronašli u mesari u Surčinu kako potpuno mirno seče meso. Na mesto gde se nalazi devojčicino telo sam je odveo policiju. Za ovaj monstruozan zločin osuđen je na 40 godina zatvora.

