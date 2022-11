RUSIJA GUBI MOĆ Povlačenje u Hersonu pokazalo da ruska vojska više nije moćna sila! SRBIJA MORA MUDRO DA SE BORI ZA SVOJE INTERESE

Ruska agresija na Ukrajinu okrenula je svet naglavačke i postavila potpuno drugačiji red stvari u globalnim odnosima. Koliko god se trudila da bude daleko od tog rata, Srbija je u njega uporno uvlačena. Međutim, čvrst politički kurs, koji je kao suverena i nezavisna država držala, učinio ju je neprobojnom za brojne pritiske kojima je bila izložena, posebno proteklih meseci.

Povlačenje ruskih trupa iz strateški važnog Hersona jedan je od događaja koji dodatno menjaju pogled na globalnu sliku i povod je za nova preispitivanja.

Pitanje je da li je Rusija i dalje moćna sila koja će moći da utiče na perspektivu iz koje se svet posmatra? Najnovija dešavanja na terenu pokazala su da su, suštinski, Rusija i njena vojna moć u padu, te da ruska vojska nije sila kakvom je predstavljana. Zbog ruske invazije na Ukrajinu na gubitku je čitav svet, a u sitauciji u kojoj se svaka zemlja suočava i brine o sopstvenim problemima, pitanje je i gde je Srbiji mesto u novoj globalnoj realnosti i da li je i naša zemlja prinuđena da se bavi sobom? Imamo li čvrste oslonce za svoju borbu u čuvanju naših vitalnih nacionalnih i državnih interesa? Iako je naša zemlja nikad ekonomski jača i politički stabilnija, pitanje je hoćemo li moći da se izborimo sa tek nadolazećim i sve žešćim pritiscima za svrstavanje na jednu ili drugu stranu, izazovima i aktuelnim, ali i nasleđenim problemima? Neophodno je, ocena je stručnjaka, da Srbija vodi mudru politiku i donosi odluke koje su isključivo u skladu sa našim nacionalnim interesima. Jer, sve što je važilo do 24. februara 2022. godine više ne važi.

foto: Marina Lopičić

Sagovornici Kurira nemaju dilemu da je Putinov rat jasno pokazao Srbiji šta i od koga može da očekuje.

Potpredsednica Centra za spoljnu politiku Suzana Grubješić smatra da su aduti Srbije evropska budućnost, saradnja sa susedima i zaštita svojih, a ne tuđih interesa.

- Ruska agresija na Ukrajinu i njen totalitarni revizionizam pokazali su šta tačno Srbija može da očekuje od nje. Zaštitu vitalnih nacionalnih interesa i odbranu teritorijalnog integriteta sigurno ne, jer upravo na primeru Ukrajine Rusija dokazuje kosovski presedan, ali to radi u sopstvenu korist, a ne u korist Srbije i osam meseci od početka agresije ne uspeva da na svoju stranu pridobije nijednog značajnog saveznika osim Belorusije. Evropska budućnost, saradnja sa susedima i zaštita svojih, a ne tuđih interesa, jesu jedina trajektorija koja garantuje razvoj, rast i prosperitet Srbije - naglašava naša sagovornica.

foto: Kurir televizija

Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić ocenjuje za Kurir da poslednji događaji na evrospkom ratištu treba da posluže Srbiji i srpskoj javnosti kao podsetnik na signal koji smo već dobili od Rusije, a tiče se izjednačavanja Kosova i Donbasa.

- Oslonac Srbije na Rusiju nije bio vojnog, već političkog karaktera. Mnogo je za Srbiju važnije što je Putin onim poređenjem Donbasa i Kosova pokazao da je spreman na sve zarad ruskog interesa koji štiti i to je normalno, a koji bi koštao Srbiju i njenu borbu za Kosovo. Mi smo taj signal već dobili. Dakle, ta politička dimenzija je mnogo važnija od toga da li se ruske trupe povlače i napuštaju Herson, da li njihova armija pokazuje slabost iako se predstavljala kao nepobediva... Rusija je značajan deo svog političkog legitimiteta izgubila povodom Kosova i u krajnjoj liniji pokazala da, ukoliko se legitimizuju njena osvajanja, ona je spremna da prizna Kosovo i legitimiše secesiju na Kosovu. To je glavna poruka, a ovo što se sada dešava može samo da bude povod za podsećanje na to. Politika Srbije uopšte ne treba da se bazira na razvoju događaja na ukrajinskom frontu - smatra naš sagovornik.

Govoreći o održivosti srpske politike s obzirom na nove okolnosti, Jakšić kaže da je sve manje održiva.

- Odavno sumnjam u diplomatiju četiri ili dve stolice za tim globalnim trpezarijskim stolom. Situacija u Ukrajini, koja čitavu Evropu pa i svet deli na crno i belo, i nas prisiljava na promenu. Često čujem rečenicu „da pravimo zaokret". Međutim, Srbija ne treba da pravi zaokret, već treba samo da se vrati svom davno proklamovanom geostrateškom cilju a to je EU i zapad. Sada je prilika da jasno pokaže tu svoju orijentaciju. Zato i jesmo pod pritiscima kad nam iz EU traže sankcije protiv Rusije. Oni znaju da te sankcije nemaju nikakav značaj, da ne bi naštetile ruskoj privredi, nego se radi o simboličkom gestu političke solidarnosti. To nije zaokret, to bi trebalo da bude jasna potvrda, jer mi zapravo dobijamo šansu da se, posle godina i godina udaljavanja od EU i približavanja istoku, vratimo svojoj politici - naglašava Boško Jakšić.

(Kurir.rs/ I. K.)