AMERIČKI AMBASADOR HIL: Imao sam dobar razgovor s Vučićem (FOTO)

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država Kristoferom Hilom.

Sastanak je bio održan u 10.30 časova.

Ambasador SAD u Srbiji Kristofer Hil istakao je danas da Vašington nastavlja da podržava EU u naporima da se postignu rešenja na Kosovu i Metohiji i pozvao predsednika Srbije Aleksandra Vučića da nastavi sa konstruktivnim angažovanjem u Briselskom procesu.

"Konstruktivan pristup je svakako način za pronalaženje rešenja", izjavio je Hil nakon razgovora sa predsednikom Vučićem, i naglasio da SAD i EU deluju usaglašeno u vezi Kosova, dodajući da veruje da obe strane shvataju da moraju da postignu rešenje, prenposi B92 pisanje Tanjuga.

"Imao sam dobar razgovor sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Razgovarali smo o Briselskom procesu“, preneo je Hil novinarima ispred Palate Srbije.

Istakao je da su SAD veoma zadovoljne naporima koje preduzima EU, i njenim pristupom. "Smatram impresivnim da se čovek takvog ranga i statusa Đozep Borelj angažovao osam sati u rešavanje spornog pitanja. Nastavljamo da podržamo EU u njenim naporima", podvukao je Hil. Preneo je da je na Vučića apelovao da nastavi sa konstruktivnim angažovanjem u ovom procesu. Izrazio je nadu da će biti pronađeno rešenje, ali i dodao da je za to potrebno da se obe strane angažuju.

"Konstruktivan pristup je svakako način za pronalaženje rešenja“, poručio je on. Kazao je da EU radi odličan posao, ali da se ne sme dozvoliti da hitni problemi zasene važna pitanja. Hil je rekao da je EU jasno stavila do znanja da je potrebno više od 48 sati za rešenje aktuelnog pitanja.

"EU je jasno rekla da bi želela da vidi daljih 365 dana“, dodao je on. Za jučerašnje razgovore u Briselu rekao je da ne bi govorio o neuspehu, već da je to što se desilo pokazalo da postoji potreba za daljim razgovorima. „Način da se dodje do rešenja je fleksibilnost uz napore posrednika EU“, zaključio je Hil.

Kurir.rs/B92