MINISTAR VUČEVIĆ: Situacija na Kosovu i dalje veoma napeta, Kurti nije čovek dogovora

Ministar odbrane Miloš Vučević izjavio je danas da je situacija na Kosovu "i dalje veoma napeta jer je mnogo otvorenih pitanja" da se nada "da će se odgovori tražiti u formi dijaloga".

"Srbi su zabrinuti jer se ne zna kakav je sledeći korak (Aljbina) Kurtija, čoveka koji je pokazao da donosi ne baš racionalne odluke i da nije čovek dogovora", rekao je ministar, navodeći da je "Vučić mudro sagledao karte protivnika i znao kada blefiraju, tako da su ostale KM tablice".

Vučević je rekao da Srbija "uvek bira kad god ima prostor makar i milimetar, da se rešenje traži kroz dijalog, što ne znači da će progutati sve, naprotiv, ali mi želimo da sprečimo ratove i sukobe".

Kako je naveo, "naša vojska je hrabra i odlučna da ispuni sve zadatke koje dobija od državnog vrha, ali Srbija uvek gleda da se do rešenja dodje kroz dijalog, dogovor, kompromis".

"Želim da Srbi na Kosovu i Metohiji, kao i svuda gde žive, budu sigurni i mirni. Da nememo ratove, da političari razgovaraju koliko god treba bez nekog vremenskog limita", rekao je Vučević.

On je ukazao da je potrebno da "jačamo naše odbrambene kapacitete, da jačamo Vojsku Srbije (VS), da imamo veći broj oficira i podoficira, pre svega vojnika, jer je VS najsnažniji odvraćajući faktor prema svima onima koji nisu dobronamerni prema našoj državi".

(Kurir.rs/Beta)