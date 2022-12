EVROPA NA UDARU DESNIH EKSTREMISTA?! Koprivica: Hapšenje "Građana rajha" je predstava za javnost TO JE GRUPA MARGINALACA

Teroristička grupa od 25 ekstremnih desničara uhapšena je u Nemačkoj jer je spremala nasilno preuzimanje vlasti, oružani napad na parlament i obnovu nemačkog carstva!

Ovaj potez nije pratila samo, reklo bi se "suluda ideja", već su ekstremisti imali do detalja razrađeni plan za puč, a i kandidata za cara - bivšeg člana kraljevske porodice Hajnriha XIII iz kraljevske kuće Rojs koja je vladala delovima istočne Nemačke. Pored cara, imali su i spisak ljudi koji bi vodio nove resore u carstvu, a među učesnicima puča našli su se ljudi dobro obučeni za korišćenje oružja, kao i uticajne ličnosti - na primer aktuelna sudinica nemačkog pravosuđa i nekadašnja poslanica i članica AFD!

Navodi se da je ova grupa, pored ideologije ekstremne desnice, bila inspirisana i teorijama zavere o "dubokoj državi" QAnona i pokretom Rajhsbirger.

Koje opasnosti nose teorije zavere i jačanje ekstremne desnice, neonacističkih i fašističkih pokreta? Kako se parole "ne zaslužuju svi ista prava" odnose na ekonomiju? Da li se ignorišu opasnosti od ekstemne levice i liberalizma? I zbog čega je Evropu zadesio talas političkog rasta desnice?

Na ova i druga pitanja odgovarali su gosti Usijanja Časlav Koprivica, filozof i univerzitetski profesor i Draško Aćimović, ekonomista i diplomata.

Koprivica je izjavio da nije stekao utisak da se radi o državnom udaru.

- Ja nisam shvatio da je bio na delu pokušaj državnog udara. Ono što možemo da vidimo iz nemačkih medija jeste da je angažovano preko 3000 policajaca i da je rezultat toga hapšenje 25 ljudi, a plan je da ih se uhapsi 54. Ono što je tu meni nejasno jeste kako neko misli da 54 ljudi može da drži više od pola sata jedan jedini kvart u Berlinu. To je grupa marginalaca, u to nema nikakve sumnje - smatra Koprivica.

On je istakao da su u posleratnoj istoriji Evrope, uključujući i Nemačku, mnogo zastupljeniji i opasniji bili levo opredeljeni ekstremistički pokreti.

- Ono što je sigurno jeste da je ekstremizam koji je dolazio sa leve strane bio kudikamo zastupljeniji i opasniji. Važno je imati na umu da to igranje etiketama nije dobro, jer ako se kaže ekstremna desnica šalje se i direktna i subliminalna poruka da je u redu biti u centru ili na levici, a kada neko sebe naziva desnicom ili ga drugi tako nazivaju jeste nešto što je u najavi ekstremizam, terorizam i td. Nije mi jasno zašto je nemačka vlada imala potrebu da napravi ovu predstavu - rekao je Koprivica.

Aćimovović je istakao da organzacija čiji su pripadnici uhapšeni broji mnogo više članova.

- Govori se da ta organizacija ima oko 20.000 članova. Pronađeni su oružje, pancir prsluci , detaljan plan celokupne akcije, tako da postoje dokazi da je ovo bila velika organizovana akcija. To se vezuje za nešto ozbiljnije što se događa u Evropi u svetu. Reč je o tome da postoji dosta obučenih vojnika koji ne mogu da trpe vlast nesposobnih, tzv. internet političara - kaže Aćimović.

Dodao je da je da postoje informacije da je u dotičnu organizaciju uključeno dosta obučenih pripadnika vojske i policije, te da oni, mada u ovom trenutku ne mogu srušiti vlast mogu biti veoma opasni.

Koprivica smatra da zbog krizne situacije u Nemačkoj izazvane ratom u Ukrajini vlast želi da skrene odovornost sa sebe na marginalne navodno opasne terorističke organizacije.

- U Nemačkoj nije sjajna situacija zbog rata u bivšoj Ukrajini. Pretpostavljam da je za vlast zgodnije da kaže da postoji opasnost da ektremisti dođu na vlast, iako nema sumnje da baš u kriznim vremena neke grupe tog tipa pomišljaju da mogu da izvedu neke ozbiljnije prevrate. Ipak mislim da nemačka vlast želi da preusmeri rastući zamajac nezadovoljstva na neke marginalne grupe kako ne bi došlo do ozbiljnijeg masovnog bunta - smatra Koprivica.

Aćimović je ocenio da se ozbiljnost posledica rata u Ukrajini ne sagledava u dovoljnoj meri.

- Podcenjujemo rat u Ukrajini. Evropom će se rat jako brzo proširiti. Zaustavljanje izvoza struje za EU iz Ukrajine označava da će Evropa morati da svoju električnu energiju sa kojom je u deficitu izvozi u Ukrajinu. To izaziva jedan lanac problema koji će uticati i na nas. Pritisci će biti da se struja izvozi. To će dovesti do socijalnih problema zbog kojih će se pojavljivati ovakve grupe u celoj Evropi - ističe Aćimović.

Po pitanju toga da je grupa "Građani Rajha" izmeđuostalog inspirisana teorijama zavere i pričom o dubokoj državi, Koprivica je istakao da su zavere kao i duboka država realnost.

- Ako se govori o dubokoj državi mi smo videli da duboka država postoji. Jedan moj poznanik koji je bio pacifističkih nazora, specijalista za međunarodne odnose koji je bio u ministarstvu spoljnih poslova, rekao mi je i 1999. godine: " Za sve što sam ja učio da ne postoji poput teorija zavere, dokazalo se da postoji" - rekao je Koprivica.

Potom je na jednostavnom primeru pojasnio šta znači zavera.

- Ako ja, recimo, izađem iz studija i vas dvoje se nešto dogovrite protiv mene, formalno uzevši, ako ja ne znam da se vi dogovarate protiv mene, a to je usmereno protiv mene to je zavera. Zavere postoje, jedino je pitanje da li upravo te neprozirne strukure moći poput duboke države mašu nekim šačicama ekstremista poput ovih i onda kažu mi ćemo da čuvamo stabilnost. Što su ljudi manje obrazovani oni su skloni da konstruišu fantastične teorije zavere, ali da zavere postoje, to je evidentno - smatra Koprivica.

Aćimović je podcrtao da je situacija kritična i da postoje grupacije čije delovanje može biti opasno.

Zaista je situacija više nego kritična. Imamo puno raznih ćelija koje mogu da naprave ozbiljne probleme. Veliko je pitanje ko je njihov finansijer. Da li su to stranke desnice? Možda oni nisu glavni igrači. Što više bude siromaštva i socijalnih razlika imaćemo sve veću opasnost od raznih sukoba - zaključio je Aćimović.

