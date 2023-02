KOME IDE U KORIST NESLAGANJE U NARODNOJ SKUPŠTINI? Gosti "Usijanja" nemaju dilemu: Vlast je napadnuta sa OVE DVE STRANE!

Drugi dan posebne sednice o KiM u Narodnoj skupštini nisu obeležili incidenti i fizički konflikti kakve smo imali prilike da gledamo u prvom danu.

Doduše, plenum je bio prazniji. Nije bilo konkretnih predloga poslanika, neki su bojkotovali sednicu, ulazili i izlazili, a pojedini su aktivno polemisali, ali se udaljavali od teme.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je ponovo istakao da je u evropskom predlogu za kosovski čvor posebno teška tačka 4 u kojoj se traži da se Srbija neće protiviti članstvu tzv. Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji.

- Da ne dozvolimo ulazak Kosova u UN, verujem da to možemo, a svakako nećemo mi biti ti koji će to dozvoliti nekom drugom. Za one sledeće nisam siguran, možda nas i Bog pogleda, pa neki bolji i odgovorniji dođu. Kako stvari stoje, plašim se da bi moglo da bude mnogo puta gore - rekao je Vučić.