"GOVORIO SAM ZORANU ŠTA HITNO MORA DA SE URADI, NIJE ME POSLUŠAO" Zoran Živković: Da je Đinđić preživeo, BILO BI NAM DOSADNO

U nedelju 12.marta navršava se dve decenije od ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića. Četvorica pripadnika nekadašnje Jedinice za specijalne operacije, jedan službenik Bezbednosno-informativne agencije i sedmorica članova zemunskog kriminalnog klana osuđeni su ukupno na 348 godina zatvora.

Dvadeset godina od zločina, od 12 osuđenih, u srpskim zatvorima su njih šestorica, na čelu sa organizatorom i izvršiocem atentata, Miloradom Ulemekom Legijom i Zvezdanom Jovanovićem.

Osuđeni pripadnik zemunskog klana Vladimir Milisavljević je u zatvoru u Španiji, gde služi kaznu za ubistvo Milana Jurišića, takođe osuđenog za ubistvo premijera. Pripadnik zemunskog klana Ninoslav Konstatinović se vodi kao nestao a, trojica osuđenih odslužila su kaznu.

Poslednji, Dušan Krsmanović je posle 20 godina robije na slobodu pušten 7. marta. Pripadnik Zemunskog klana Dušan Krsmanović imao je značajnu ulogu u atentatu pošto je ubici Đinđića Zvezdanu Jovanoviću dojavio kada je kolona vozila sa premijerom ušla u dvorište vlade. Ime Zorana Đinđića i danas izaziva poštovanje, iako njega popularnost nikada nije zanimala.

A šta mu je sve bilo važno na tom putu do moderne Srbije govorili su u emisiji Puls Srbije bivši premijer Zoran Živković i Nenad Čanak, osnivač Lige socijaldemokrata Vojvodine.

- Zoran Đinđić je nesumnjivo ostavio dubok trag u istoriji ovih prostora. Treba razlikovati njega privatno kao našeg prijatelja i saborca i ono što se vezuje za njega, a to je propuštanje šanse Srbije da postane normalna evopska država. Mi smo pokšali da nastavimo sve to na čelu sa Zoranom Živkovićem, ali su ti koji su njega ubili bili samo vrh ledenog brega. Problem su bili oni koji su želeli da zaustave proces koji je on započeo - rekao je Čanak.

Zoran Živković je ubeđen da bi Srbija sa Đinđićem na čelu uveliko bila članica EU.

- Da je Zoran ostao živ u Srbiji bi danas bilo dosadno. Srbija bi bila bolja od 10 država EU i po slobodi medija, nezavisnom sudstvu, ali i po standardu. Mnoge stvari bi bile rešene i sigurno je da bi Srbija sa Bugarskom, Rumunijom i Hrvatskom ušla u Evropsku uniju - smatra Živković i dodaje:

- Nakon njegovog ubistva ja sam dobio tu nesretnu ulogu da ga nasledim. Nažalost, oni koji su došli na vlast posle mene su počeli da usporavaju tranziciju, a nakon 2012. imamo jednu kontrarevoluciju da oni koji su bili njegovi protivnici danas vladaju. Pravio je i on greške, ali ako je napravio 1000 grešaka napravio je deset miliona dobrih stvari.

Čanak smatra da je veliki propust napravljen kada nakon smene vlasti 5. oktobra nije sprovedena lustracja.

- Srbija nikad nije shvatila njegovu ideju. Tome je značajno doprineo otrov koji se izlio po njegovoj ličnosti. Devedesete su iznedrile grupu ljudi u kojoj smo bili i Zoran Živković i ja, koja je išla za transparentom "Srbija je svet". Očekivali smo da će Beograd ponovo postati svetska metropola, kao sedamdesetih godina, da će se vratiti oduzeta autonomija Vojvodini, da će Niš dobiti svoje pravo mesto u Srbiji. Zbog toga smo bili diskreditovani i nazivani dosmanlijama - rekao je Čanak i na kraju otkrio:

- Da smo odmah izvršili lustraciju 2000. na čemu sam ja neprekidno insistirao, a to znači da se pozabranjuju SPS i radikali stvari bi išle drugim tokom. Zoran je rekao ne možeš praviti demokratiju tako što zabranjuješ stranke, a ja sam mu odgovorio da to nisu stranke već zločinačke organizacije. Mislim da je to bila njegova velika greška.

