"VOJNI BUDŽETI SVE VEĆI, A TO MOŽE DA ZNAČI SAMO JEDNO" Analitičari: Srbija mora da prati NAGLE PROMENE u svetu na dnevnom nivou

Nekoliko stotina građana albanske nacionalnosti protestovali su u Prištini zbog formiranja Zajednice srpskih opština, Ohridskog sporazuma i takozvanog premijera Aljbina Kurtija.

Okupljeni demonstranti su na zgradu Vlade tzv. Kosova bacali dimne bombe. Analitičari smatraju da su protesti u Prištini dokaz značaja osnivanja Zajednice srpskih opština.

Protesti u Prištini dali su povoda za analizu svetske globalne situacije koju su u jutarnjem programu Kurir televizije komentarisali Vladimir Marinković, narodni poslanik i prof. dr Dejan Miletić, predsednik Centra za proučavanje globalizacije.

foto: Kurir televizija

- Reči predsednika u jučerašnjem intervjuu su bile jako važne. Ulazimo u još turbulentniji period nego što je bio, koji će biti fokusiran u Evropi. Ono što je njegova ključna poruka jeste da mi moramo na dnevnom nivou da pratimo promene, jer se nalazimo na kompleksnom geostrateškom položaju. Uspeli smo da održimo dobre odnose i sa zapadom i sa Narodnom republikom Kinom i sa Rusijom, iako imamo velike pritiske da uvedemo sankcije Ruskoj federaciji - rekao je Marinković i dodao:

- Uspeli smo zahvaljujući njegovom ugledu da Srbija mora prvenstveno da vodi računa o sebi i svojim građanima. On sigurno ima najširu sliku svega što će se događati. Ono što je sigurno jeste da moramo da zadržimo mir, ekonomski razvoj i priliv novih investicija. Amerika već dugo godina pokušava da prekomponuje odnos snaga i kompletno pridobije saveznike na svoju stranu, a to su Poljska, Rumunija, Slovačka i Mađarska. Srbija mora da nađe svoje mesto u tome.

foto: Kurir televizija

Miletić se saglasio sa tim da Amerika nastoji da pridobije što čvršće saveznike.

- To je taj antiruski sentiment. Postoji težnja da se onemogući dalja ekspanzija Rusije. Baltičke zemlje su uvek bili jastrebovi antiruske politike. Ćeška ima NATO generala na čelu pa deluje kao malo jača podrška. Rumunija takođe, ali nisu Rumuni neki ratni narod koji bi voleli da idu u prve borbene redove. Ima tu razlika i nijansiranja - laže Miletić.

Ocenio je da je dinamika savremenog sveta veoma intenzivna i da Srbija tome mora brzo da se prilagođava:

- Dinamika sveta u kojem živimo je ogromna i vi ne možete to da ispratite do kraja. Zato je važan refleks koji naša država pokazuje. Pogledajte, i u Evropi i u Aziji se odvija vojna vežba za vojnom vežbom i konstanto se povećava budžet za vojsku. Kada toliko ulažete u vojsku to znači da planirate i da je upotrebite!

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud