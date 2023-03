PORODICI SLAVIĆ SA KiM PETI PUT OBIJENA KUĆA: Boban: Nije nas bilo tek dvadesetak minuta, sigurno su nas posmatrali! NEPODNOŠLJIVO

Peti put za redom obijena je kuća srpske porodice Slavić u Lepini kod Lipljana na Kosovu i Metohiji. Kako je za Kurir ispričao Boban Slavić, u kući ih nije bilo samo davdesteak minuta, što je provalniku bilo dovoljno da im upadne u dom i pokuša pljačku.

Situacija je za Srbe na Kosovu i Metohiji, veli, postala nepodnošljiva.

- Tog dana, u nedelju oko devet sati uveče, seli smo u kola i otišli do najbližeg bankomata kako bismo podigli nešto novca da damo sinu koji je danas trebalo da ide na fakultet u Mitrovicu, kako bi imao neki dinar. Verovatno je neko osmatrao kuću i video kada smo izašli kolima iz dvorišta, pa to iskoristio da nam upadne u kuću. No, po svemu sudeći nisu očekivali da se tako brzo vratimo, jer smo stigli nazad već za nekih dvadesetak minuta. Tako smo ih maltene zatekli u kući! Taj neko ko je ušao da nas opljačka, sigurno je čuo kada smo se kolima vratili u dvorište i iskočio je kroz prozor - priča nam glava porodice, Boban Slavić, koji živi sa suprugom i troje dece.

foto: Kancelarija za KiM

Kako kaže, srećom, lopov nije uspeo ništa da uzme i da počne sa premetačinom.

- Ispreturao je neke dečije nesesere i fioke sa dečijim stvarima, ali očito nije imao dovoljno vremena da išta odnese - kaže Boban.

Slučaj su prijavili tzv. kosovskoj policiji, ali ne očekuje puno od toga.

- Oni su uradili uviđaj, ali me zbunjuje da nisu tragove koje je ostavio provalnik ispitali, iako su očigledni. Dao sam izjavu, slikali su i to je to...- razočarano nam kaže Boban.

Prethodni put kada su im obili kuću, nisu bili te sreće da makar lopovi ostanu bez plena.

foto: Kancelarija za KiM

- Prošli put, 2019. godine, napravili su nam dobru materijalnu štetu. Mi smo tada krenuli u trgovinu po osnovne namirnice, a u kući sam imao tada novac od nekog kredita kojim sam nameravao da gradim oko kuće nešto, i ostavio sam ga u kući. Tada su nam sve odneli, ostali smo bez ičega - seća se Boban. Inače, kuća porodice Slavić obijana je i pljačkana pet puta u poslednjih pet godina, a tokom proteklog perioda bilo je više pljački i obijanja kuća na teritoriji opštine Gračanica.

Podrška nadležnih Porodicu Slavić juče su u njihovom domu posetili predsednik Privremenog organa opštine Lipljan Milan Joksimović i gradonačelnica Gračanice Ljiljana Subarić, kako bi im pružili podršku.

(Kurir.rs /I. Ž.)