MINISTAR ODBRANE VUČEVIĆ: Kurti do 28. maja planira da fizički zauzme 4 opštine na severu Kosova, situacija užasno napeta

BEOGRAD - Ministar odbrane Miloš Vučević izjavio je danas da je 28. maj "krajnji rok" kada premijer Kosova Aljbin Kurti "planira da fizički preuzme" četiri opštine na severu Kosova u kojima je većinsko srpsko stanovništvo.

"Znate šta to znači, on preuzima opštine sa dva odsto podrške birača, to znači da će da poskida sva srpska obeležja, da će da ide u potpunu konfrontaciju sa ogromnom, apsolutnom većinom stanovništva koje živi u tim opštinama", rekao je Vučević za TV Pink.

Vučević je ocenio da je situacija na Kosovu i Metohiji "užasno napeta", a da mnogi "koriste dve tragedije koje su se dogodile u Beogradu i Mladenovcu kako bi pojačali pritisak na Srbiju" i došli do svojih ciljeva, odnosno Kosova kao nezavisne države.

"Kurti, dok se mi ovde preganjamo ko je i za šta kriv, sprema akcije da i fizički preuzme ove četiri opštine na severu Kosova i Metohije i ne potresa se mnogo zbog naših tragičnih događaja, već vidi to kao momentum koji njemu daje određenu prednost, jer se mi ovde opet razjedinjujemo, rasturamo, opet neko treba da unese nestabilnost", kazao je Vučević.

Albanski kandidati pobedili su na izborima koje je Priština u aprilu organizovala u Severnoj Mitrovici, Zvečanu, Zubinom Potoku i Leposaviću, jer su svi politički predstavnici Srba bojkotovali te izbore.

Izbori su organizovani nakon što su Srbi napustili kosovske institucije u novembru 2022. godine i odbijaju da se vrate u njih dok ne bude osnovana Zajednica srpskih opština.

Kurir.rs/Beta