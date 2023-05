OVO MESTO U SRBIJI NADALEKO JE POZNATO PO ĐOKAMA: Najveći i najsnažniji okupili se na Đokijadi, manifestaciji jedinstvenoj u svetu

BELEGIŠ - Svako mesto u Srbiji ima neku svoju posebnost po kojoj se prepoznaje, a za Belegiš se može reći da je nadaleko čuveno po Đokama.

Naime, ovo vojvođansko selo koje leži na Dunavu ima najveći broj muških stanovnika koji se zovu Đorđe. Upravo zbog toga meštani su se ujedinili pre nekoliko godina i napravili jedinstvenu manifestaciju na svetu - Đokijadu.

- To je tako od davnina, Đorđe je ovde najčešće ime koje se daje muškoj deci. Kad sam sve izbrojao bilo nas je preko 50. Jedan Đoka je preminuo, ali rodio se dečak koji se isto tako zove pa je broj ostao isti. Odlučili smo da napravimo manifestaciju na koju su dobrodošle sve Đoke, a ne samo ove iz našeg kraja. Želeli smo da Belegiš bude po nečemu poznat, a ispostavilo se evo da je najpoznatiji po svojim Đokama, kaže za RINU Đorđe Radaković, predsednik Udruženja Đoka iz Belegiša.

foto: RINA

Ova nesvakidašnja manifestacija koja je održana u Belegišu okupila je na stotine posetilaca koji su uživali u zanimljivom i zabavnom programu. Najinteresantniji svakako je izbor Đoka i kategorije u kojim se takmiče. Pa tako su medaljama ovenčani najveći i najmanji Đoka, najušatiji, brkati, najsnažniji i najprecizniji Đoka.

- Osnov svega su lepo druženja i puno smeha. Nema tog posetioca ko se ovde ne nasmeje. Naročito kad se bira najmanji Đoka u selu, on je obavezno Mali Đokica. Imali smo veliku podršku i ljudi sa strane, a primarna ideja je da se na jednom mestu skupe svi imenjaci. Osmislili smo i zanimljivu glavnu nagradu, a to je specijalni Đokometar, a osim njega kao nagrada ide i pohvala od žena je upravo one biraju naše Đoke", rekao je Đorđe Ivanov.

foto: RINA

Glavna poruka poslata sa ove manifestacije jeste da je veoma važno podizanje nataliteta, jer sve ostalo je manje važno. Žele da Srba bude što više i to sa imenom Đorđe, kako bi ova manifestacija narednih godina još više rasla i postala prepoznatljiva širom regiona. Onaj Đoka koji nije došao ove godine, poziv mu ostaje otvoren za sledeću manifestaciju.

Kurir.rs/RINA