UŽIVO PREDSEDNIK U toku je tiho etničko čišćenje na KiM! Spremamo istragu protiv Ališe Kerns da vidimo ko je plaća za te laži

BEOGRAD - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obraća se javnosti povodom najnovije situacije na Kosmetu posle razgovora sa Miroslavom Lajčakom.

- Juče smo imali razgovore sa evropskim predstavnikom u dijalogu s Prištinom Miroslavom Lajčakom i EU je pokušala, koliko je to moguće, da dođe do deeskalacije. Srbija je sa svoje strane ispunila sve, ali do deeskalacije ne dolazi jer režim u Prištini to ne želi - rekao je predsednik i dodao:

1 / 6 Foto: Printscreen/Video Plus

- Danas nam se zemlja nalazi u najtežoj situaciji, ne svojom krivicom već aktivnostima režima u Prištini. Već 11 godina učestvujem u dijalogu... I kažem da je u toku tiho etničko čišćenje i želim da vas obavestim da je u toku dobro planirana i organizovana akcija progona Srba koju podržavaju i neki međunarodni krugovi - kaže predsednik dodajući da će reći i šta je to što mi planiramo a šta ćemo stvarno učiniti.

- Ta akcija je krenula još pre godinu u Štrpcu a njen cilj je da se pohapse ili ubiju svi viđeniji Srbi - naglasio je predsednik i rekao da je ta akcija brižljivo pripremana čemu je prethodila potpuna kriminalizacija srpskog naroda u kojoj su učestvovali strani ali i domaći mediji potpomognuti iz inostranstva.

1 / 12 Foto: Printscreen/Video Plus

On je potom nabrojao i sve Srbe koji su već više od godinu i po u pritvoru što je nezabeleženo u modernom svetu osim ako niste osumnjičeni za najteža krivična dela popurt ubistva ili proizvodnje i prodaje opojnih droga.

Najnovija mapa od jutros

Predsednik je pokazao najnoviju mapu od jutros i nabrojao sve tačke i imena mesta koje su zauzeli na severu da Srbi više nikad tu ne mogu da podignu barikade ili da tu prođe neophodna roba poput lekova, što ću i dokazati.

foto: Printcsreen/TV Pink

O Ališi Kerns: Poznata po svom antisrpskom delovanju Pomenuo je i lobistu Ališu Kerns za koju je rekao da je poznata po svom antisrpskom delovanju te pomenuo njene napade na dva stuba srpskog naroda na KiM - na SPC i zdravstveni sistem, jer to su dva stuba dole. - E, pa gospođo, mi sad spremamo istragu, da vidimo ko te plaća za te laži - rekao je Vučić i pomenuo taksativno sve napade na hitnu pomoć i srpsko zdravstvo na KiM, kao i zaplene lekova i medicinskog materijala. Naglasio je i da je zaustavljano i pretresano svako sanitetsko vozilo u kom su bili operisani ljudi, čak i pod rotacijom, maltretirano medicinsko osoblje, sa ciljem da se uruši zdravstveni sistem Republike Srbije na Kosovu i Metohiji.

Predsednik je na svom Instagram nalogu objavio da je upozorio Lajčaka da je srpski narod na Kosovu i Metohiji izložen "najžešćoj torturi i progonu u proteklih 15 godina" i ponovio zahteve za poštovanje njihovih prava i bezbednosti.

Kurir.rs