ODRŽAN SRPSKO-UGANDSKI FORUM U PALATI SRBIJE! Predsednik Vučić: Zahvaljujući prijateljima iz Azije i Afrike smo dobili EXPO 2027

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je za Srbiju strateški važno da ima prisustvo na afričkom kontinentu jer Afriku doživljava kao strateškog partnera u budućnosti, kao i da je zahvaljujući svojim prijateljima iz Afrike i Azije dobila organizaciju EXPO 2027.

Na Srpsko-ugandskom forumu u Palati Srbije, Vučić je rekao da je Srbija bila deo Pokreta nesvrstanih i da se ponosimo tim delom svoje istorije, kao i da je ponosan što će biti gost predsednika Musovenija, ali i Pokreta nesvrstanih 19. i 20. januara 2024. godine.

- To je za nas izvor političkog prijateljstva, ali ako hoćete, za one koji to neretko potcenjuju u Evropi, i izvor političke snage. Da nije bilo naših afričkih prijatelja, da nije bilo naših prijatelja iz Ugande, mi ne bismo dobili organizaciju EXPO 2027. Ovako smo dobili one koji su uložili desetostruko više novca. Dobili smo upravo zahvaljujući tim istorijskim prijateljstvima koje smo gradili sa našim prijateljima u Africi i Aziji i nastavićemo to da radimo - poručio je Vučić.

Što se tiče konkretne saradnje u oblasti građevinske industrije sa Ugandom, Vučić je rekao da su i Energoprojekt, ali i druga naša građevinska preduzeća spremna za rad u toj zemlji.

- Posle decenija propadanja, naša građevinska industrija se ponovo podiže. Mogli ste da vidite sa mesta gde ste smešteni ovde u Beogradu šta je to što smo uspeli da podignemo i da vidite ponovni uspon građevinara i verujem da po svakom pitanju možemo da isporučimo najbolju moguću uslugu za vaše ambiciozne projekte - rekao je Vučić obraćajući se predsedniku Ugande Joveri Kagutu Museveniju.

Predsednik Srbije je istakao da je stopa rasta Ugande 4,9, što je, kako je rekao, za Evropu misaona imenica.

- U Evropi će prosečan rast biti 0,7 - 0,9 odsto, ako i toliko bude. Onda možete da uporedite kojom brzinom napreduje Uganda - rekao je Vučić.

Kako je istakao, dve zemlje mogu da ostvare saradnju u IKT sektoru, u oblasti digitalizacije i softverske industrije, gde je Srbija, ukazao je, postigla velike uspehe.

- Kada sam postao predsednik vlade, nama je poljoprivreda bila zastupljena sa 11 odsto u BDP, a svega 3,5 softverske industrije i IKT sektor, a sada 9,5 - 10 odsto softverska industrija, a svega šest odsto poljoprivreda. To govori koliko se Srbija promenila i koliko toga smo uspeli da uradimo u prethodnom periodu, a apsolutni obim poljoprivrede nam je ne manji nego tada. To govori kako smo u drugim sektorima uspeli brzo da napredujemo - rekao je Vučić.

Dodao je da je saradnja moguća i u sektorima zdravstvene zaštite i energetike.

Kako je rekao, dobro je da imamo ljude koji rade u Ugandi i prave most prijateljstva između naših naroda i zemalja.

- Verujem da ćemo u mesecima i godinama koje dolaze naše iskreno prijateljstvo uspeti da iskoristimo na najkonkretniji mogući način u interesu Ugande i Srbije. Verujem da će češći dolazak vaših zvaničnika u Beograd i dolazak naših ministara u Ugandu, poput dolaska ministra trgovine Momirovića u Ugandu, stvoriti vezu koju će moći da koriste poslovni ljudi obe zemlje - rekao je Vučić.

Naglasio je da predsednik Musoveni izuzetno ceni privatnu svojinu i da u Ugandi dobro znaju da bez privatne svojine nema uspešne ekonomije.

- Postoje ekonomije u Africi koje se oslanjaju na državnu svojinu, ali to nije slučaj u Ugandi, gde su dobrodošli privatni investitori i to garantuje uspeh njene ekonomije. Pozivam srpske privrednike da, uz podršku naše vlade i Privredne komore, razmotre mogućnosti za ulaganje u Ugandi - rekao je Vučić.

On je zahvalio predsedniku Ugande na poseti i poručio da se nada da neće proći ni godinu i po dana do njegove ponovne posete.

Srbija će pokušati da do kraja 2024. obezbedi direktnu liniju do Kampale

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će Srbija pokušati da do kraja 2024. godine obezbedi preko Er Srbije direktnu liniju do Kampale, prestonice Ugande.

- Veoma je važno da u relativno kratkom periodu, do kraja 2024. pokušamo da preko našeg nacionalnog avio-prevoznika obezbedimo direktnu liniju do Kampale, a od Kampale možemo da idemo ka jugu i Južnoj Afirici, gde imamo prilično veliku dijasporu, ali i ka zapadu i drugim zemljama u centralnoj Africi - rekao je Vučić na srpsko-ugandskom poslovnom susretu.

On je istakao da Er Srbija, uz sve probleme sa kojima se suočava da ispuni sve obaveze prema putnicima, danas ima 200 miliona evra na svom računu, što, kako je naglasio, nikada u istoriji nije bio slučaj.

- Dobro funkcioniše, takva je konjuktura da avio-sabraćaj dobro funkcioniše, i u ovakvim uslovima je važno da pronađemo određene strateške destinacije, a Kampala bi bila od takvog značaja i dodatno bi učvrstila istorijsko prijateljstvo, koje nikada nije dovedeno u pitanje nijednog trenutka - naglasio je Vučić.

On je zahvalio predsedniku Ugande Joveri Kagutu Museveniju na tome.

- Zahvaljujući njegovoj čvrstini i njegovoj podršci sasvim je izvesno da Srbija može da računa na svoje prijatelje u svim međunarodnim forumima, institucijama i organizacijama, ali i obrnuto, uvek možete da računate na našu podršku - poručio je Vučić.

