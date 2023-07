"BIĆU GOST POKRETA NESVRSTANIH, VELIKA ČAST" Vučić na srpko-ugandskom forumu: Otkrio u kojim oblastima možemo da sarađujemo (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će 19. i 20. januara 2024. godine biti gost predsednika Ugande Joverija Kagutua Musevenija i Pokreta nesvrstanih i istakao da je za Srbiju važno da ima strateško prisustvo na afričkom kontinentu.

- Ponosim se time što ću biti gost predsednika Musevenija i Pokreta nesvrstanih 19. i 20. januara 2024. godine. To je za nas izvor političkog prijateljstva, ali za one koji to neretko potcenjuju u Evropi i izvor političke snagen- rekao je Vučić na srpsko-ugandskom poslovnom susretu u Beogradu.

On je istakao da je za Srbiju važno da ima strateško prisustvo na afričkom kontinentu jer Afriku doživljava kao strateškog partnera u budućnosti.

On je dodao da se nada da neće proći narednih 36 godina do sledeće posete Musevinija ili bilo kog drugog predsednika Ugande, ili bilo koga iz Srbije Ugandi, preneo je Telegraf pisanja Tanjuga.

Vučić je proizvođačima kafe u Srbiji poručio da je Srbija spremna da razgovara o pojedinim preferencijalnim aranžmanima sa Ugandom.

- Da prvo vidimo mi kako ćemo to formalno pravno da obezbedimo, imajući u vidu sve propise, da vidimo kako to za vas da bude jeftinije i uspešnije, a da Uganda zaradi više - naglasio je Vučić.

On je dodao da će, kada je reč o saradnji u poljoprivredi, Srbija pre kraja avgusta poslati delegaciju u Ugandu, gde će pokušati da izuči sve mogućnosti saradnje.

- Pretpostavljam da će neko iz Privredne komore da ide sa našim ministrima i stručnim ljdima i da vidimo kako da napravimo regulatorni okvir iz kojeg možemo da izvučemo najviše koristi za ljude u Ugandi i Srbiji - naveo je predsednik Srbije.

On je istakao da je za Srbiju važno da se angažuju poljoprivredni instituti jer, kako je naveo, u Ugandi je oko 80 odsto zemljišta obradivo.

- Oni obrađuju oko 35 ili 40 odsto zemljišta, pa da možemo dodatno da pomognemo preko naših semenskih instituta i na druge načine, ali i da sami ljudi u Ugandi sagledaju šta su im potrebe. Mi ćemo tu biti od pomoći - poručio je Vučić.

On je rekao da Uganda ima ugovor sa Evropom "Sve osim oružja", ali je istakao da Srbija nije članica EU, već se nalazi na evropskom putu, i spremna je da razgovara o oružju i municiji, kao i svemu drugome što je neophodno.

- Kao što smo razgovarali u prošlosti. Mi to ne krijemo, vi ste dozvoljeni end juzer. Imamo dobru vojnu indistriju, spremni smo o tome da razgovaramo, kao i o transferu tehnologije i svemu drugom. Imamo veliki broj fabrika namenske vojne industrije. Oni prave veoma dobre i efikasne proizvode koje želi najveći broj sveta - rekao je Vučić.

On je dodao da Srbija u ovom trenutku nema problem sa tržištem.

- Sve što proizvedemo za narednih ne znam koliko godina možemo da prodamo i na istoku i na zapadu, gde god hoćemo, gde postoji dozvoljeni end juzer, ko nam ponudi bolju cenu, možemo da učinimo - rekao je Vučić.

Kurir.rs/Telegraf