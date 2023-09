UŽIVO, PREDSEDNIK VUČIĆ: Srbi postavili barikade, u 2.46 došlo do oružanog obračuna! JEDAN OD NAJTEŽIH DANA ZA SRBIJU OD 2004!

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obraća se javnosti na konferenciji za štampu povodom napada policije tzv. Kosova na Banjsku, na Kosovu i Metohiji.

- Jedan od najtežih dana za Srbiju od 2004. godine. Izvinjavam se građanima Srbije što nismo mogli ranije da se obratimo. Od 1999. nemamo kontrolu na KiM i prebalo nam je mnogo vremena da sami isptiamo šta se dogodilo na KiM. Šta je to što se zbivalo jutros tokom celog prepodneva i poslepodneva. Da mi saopštimo ljudima šta se desilo.

- Govorićemo samo ono što se dogodilo, zatim ćemo dati ocenu svega toga. U ime republike Srbije, ali govoriti i o svim drugim stvarima. Noćas oko 02:46 minuta grupa Srba sa KiM postavila je dva kamiona kao barikade u Banjskoj na severu KiM. Zatim dolazi kosovska policija, koja pokušava da ukloni te barikade, tu dolazi do sukoba sa Srbima koji su barikade postavili i u tom sukobu je ubijen policajac. U 08:57 prelazi Jarinje i Brnjak su zatvoreni, pucnjava i okršaj i dalje traju. u 10:15 Albanci saopštavaju da su četiri srpska grada zone terorističke operacije.

- Ukupno 62 puta su koristili policiju protiv Srba. 56 etički motivisanih napada na Srbe. Da li će samo oni koje policija progoni, da bi izbegli hapšenje Kurtijeve policije naravno da pokušaju da učine nešto za sebe i svoje porodice. Ni na koji način ne želim da orpavdam ubistvo albanskog policajca niti je to moguće pravdati. To jeste za svaku osudu i to je nešto što nije nikome potrebno, Kurti je glavni organizator haosa na KiM, i na to nema međutim.

- Iako smo o tome govorili mnogo puta, iako sam svakoga dana i u Briselu i u Njujorku upozoravao da do svega ovoga može da dođe, malo ko je odlučio da sluša. Srbi i to ne ljudi iz centralne Srbije kako su lagali u prištinskim medijima, trpe Kurtijev teror.

- Sproveden je brutalan napad na njih i pitali smo se na početku zbog čega to Kfor ne radi, bilo bi manje žrtava. Prema našim informacijama kojima mi raspolažemo, to je da su trojica Srba potvrđeno sa KiM stradali. Dvojica sasvim izvesno od snajperske vatre, kada nije bilo neophodno da budu likvidirani. Dvojica su teško ranjena, a postoji bojazan da je i 4. lice stradalo. Pratili smo, presretali, šta je ta albanska policija radila, mi ćemo vam pokazati dokaze, možda čak već tokom konferencije, čekamo samo zbog prevoda.

- Oni su koristili snajpere i izvršili pogotke i na privatne kuće Banjske, gde nikoga nije bilo, gde su starci sedeli u kući. Ta lica su prema našim saznanjima došla do manastira Banjska jer su imali dvojicu mladića koji su bili povređeni i kojima je bila potrebna pomoć. Ovo je bio razlog zašto su to uradili. Onda je krenula spin revolucija od jutros. Jednom je palo na pamet da bi trebalo ponovo da optuže Srbiju. Kažu da je to vozilo žandarmerije. To nije nikakvo vozilo žandarmerije.

