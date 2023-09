PREDSEDNIK VUČIĆ: Trojica Srba su stradala, dvojica od snajperske vatre, sa velike udaljenosti! Nije bilo neophodno da ih ubiju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je da su danas na KiM stradala trojica Srba, od kojih dvojica snajperom.

Govoreći o današnjim događajima u Banjskom, predsednik Vučić je rekao:

"Šta se u stvari dogodilo? Srbi, i to ne ljudi iz centralne Srbije, već ljudi sa KiM su se pobunili, ne želeći da trpe Kurtijev teror. Od 3. novembra kada je Kurti smenio komandira Đurića, 62 puta su koristili tzv. kosovsku polciiju protiv Srba. 22 eskalotorna poteza. Da budemo precizni, ni na koji način želim da opravdam ubistvo albanskog policajca, to je za osudu i nikom to nije bilo potrebno.

"Šta se dalje događalo? Ima jedna neverovatna stvar, za svega sat i dvadeset minuta, tih nekoliko desetina Srba bili su potpuno okruženi, rađeno je logistički, izveden je brutalan napad na njih. Dali su kart blanš Kurtiju da se obračuna sa teroristima. U ovom trenutku trojica Srba su stradala. Dvojica sasvim izvesno od snajperske vatre, kada nije bilo neophodno da budu likvidirani. Dvojica su teško ranjena, a postoji bojazan da je i četvrto lice stradalo. Pratili smo, presretali, šta je ta albanska policija radila, mi ćemo vam pokazati dokaze".

"Koristili su snajpere i za napade na privatne kuće, gde su bili starci u kući. Zašto su ta lica došla do manastira Banjska"?

(Kurir.rs)