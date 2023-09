ALJBIN KURTI JE JEDINI KRIVAC! Predsednik Vučić: On je jedini koji želi sukobe i rat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti jedini krivac i da mu je jedini cilj da Srbiju uvuče u rat sa NATO.

"Jedini krivac, iako ima malo krivice onih koji mu pomažu u tome, za sve što se dešava na KiM je Aljbin Kurti. To je čovek koji je smenio Đurića, iako je suprotno Briselskom sporazumu. Nikakva prava na to nije imao. Ostavio je ljude da brinu sami o svojoj sudbini i sve vreme je provocirao. I žao mi je što je deo Srba na te provokacije naseo. Aljbin Kurti je jedini krivac, jedini koji želi sukobe i rat. Nijedan drugi čovek ne želi sukobe i rat, njegova jedina želja je da nas uvuče u rat sa NATO-om i to je jedino što radi ceo dan", naveo je Vučić.

(Kurir.rs)