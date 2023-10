PREDSEDNIK PRVI PUT OTVORENO O ONOME ŠTO DOSAD NIKO NIJE ZNAO Vučić: Porodica i ja pomagali smo Hilandar koliko smo mogli

On je potvrdio izjavu proslavljenog košarkaša Dejana Tomaševića da su "Vučić i njegova porodica najveći ktitori manastira Hilandar još od kralja Milutina"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić jutros se, gostujući uživo na televiziji, dotakao teme za koju do pre nekoliko dana niko nije znao osim njega lično, njegovih najbližih i njegove porodice.

On je potvrdio izjavu proslavljenog košarkaša Dejana Tomaševića da su "Vučić i njegova porodica najveći ktitori manastira Hilandar još od kralja Milutina".

- Srbija je pomogla mnogo a moja lična uloga je utoliko što sam razgovarao i uticao na to da Srbija pomogne, a i sam sam i moja porodica u mnogo navrata pomagali manastiru Hilandar koliko smo mogli - rekao je Vučić.

- Postoji tu jedna zanimljiva informacija. Manastir Hilandar je, kao najveća naša svetinja, sveto mesto u pravom smislu reči. I monasi su divni ljudi, sve sam ih upoznao. Oni imaju različite političke stavove, ali na Hilandaru ni danas nije lako da govorite protiv kralja Aleksandra Obrenovića. To je i Vulin video, on je veliki simpatizer Apisa, za razliku od mene, koji prezirem Crnu ruku. Oni su tamo veoma osetljivi kada neko javno hvali Apisa, pošto je Aleksandar Obrenović spasao Hilandar. Doneo je blago, i platio bugarskom manastiru Zograf otkup. Zato je danas Hilandar u srpskim rukama. On je za njih uvek prvi, i moguće je da smo mi drugi u moderno vreme - rekao je predsednik gostujući u jutarnjem programu TV Prva.

Kurir.rs