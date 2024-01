MINISTAR MALI NA GRADILIŠTU BUDUĆEG KOMPLEKSA EXPO 2027: Ogromni radovi, veliki inženjerski izazov, stvaramo potpuno nov grad!

BEOGRAD - Potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali obići će gradilište budućeg kompleksa u kome će biti održana specijalizovana izložba Expo 2027.

1 / 27 Foto: Zorana Jevtić

- To su ogromni, ogromni radovi, 930.000 kubika kamena... ogromne količine što vam samo govori koliko je ovo inženjerski veliki izazov, koliko je velika površina i kako stvarno stvaramo jedan potpuno novi grad. Ono što sada radimo, prvi deo, osim nasipanja kamena, zemlje, peska, podizanje cele kote za metar do tri, jeste dovođenje i kompletne infrastrukture, dakle od vodovodne do kanalizacione mreže, trago-stanica, 10 kilometara novih bulevara, novih puteva, potpuno se menja ovaj deo Beograda - rekao je ministar Mali predstavljajući projekat novog grada koji će tu nići.

01:23 Potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali govori o prostoru gde će biti Expo 2027

