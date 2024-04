STOILKOVIĆ: Kosponzorstvo rezolucije ima za cilj da izazove što veći razdor i pokvari odnose Srba i Makedonaca

Predsednik Demokratske partije Srba uSevernoj Makedoniji Ivan Stoilković smatra da odluka o kosponzorstvu rezolucije o Srebrenici ima za cilj da izazove što veći razdor i ističući da za takvu odluku moraju postojati šire konsultacije unutar državnog vrha kaže da je očigledno da je nekome u interesu da se odnosi između Srba i Makedonaca i Srbije i Makedonije toliko pokvare da niko neće biti u stanju ili u mogućnosti da ih u skorom vremenskom periodu popravi.

Stoilković smatra da je cilj da se podrškom rezolucije o Srebrnici izazove što veći razdor i kaže za Kosovo onlajn da sami pokrovitelji te rezolucije u suštini žele da regionu prodaju pomirenje, a ispod tog plašta prodaju razdor i mržnju.

"Ne možete da pričate o pomirenju u regionu, a da sve vreme radite na tome da se razdor i mržnja među narodima povećava. U tom smislu odgovornost je na međunarodnoj zajednici koja sve ovo pokreće. Tu pre svega mislim na Nemačku koja je pokrovitelj ove rezolucije, a Nemačka koja je sazdana na genocidu protiv Jevreja pokušava sada da drži pridike nekom drugom skidajući sa sebe ljagu genocidnog naroda", navodi Stoilković.

Kako dodaje, to ne prolazi iz nekoliko razloga - prvo zato što je Nemačka međunarodno pravno bila verifikovana kao genocidna, s jedne strane, a sa druge strane rezolucija o Srebrenici neće značiti ništa jer su donete mnoge rezolucije SB UN i one nemaju obavezujući karakter.

Ocenjuje da je ovo još jedan pokušaj destabilizacije regiona, kako kaže, "sa ciljem da se požuri pritisak na Srbiju kako bi pokrovitelji neprijateljske politike prema Srbiji pre kraja svojih mandata i pre izbora SAD pokrili svoja zlodela kada je u pitanju Srbija i povreda njenih međunarodno priznatih granica i odnos prema srpskom narodu na Kosovu i Metohiji".

Stoilković ističe da ne sumnja da je ovo rezultat političkog dogovora na relaciji Socijaldemokratski savez Makedonije i Demokratske unije za integraciju.

"Tako da neka buduća pravdanja da oni nisu znali ili nisu mogli da utiču nisu tačna zato što takve odluke kao što je kosponzorstvo jedne veoma neprijateljske priče prema Srbiji i pokroviteljstvo jedne neprijateljske priče prema celom srpskom narodu očigledno se ne može doneti samo na nivou Ministarstva spoljnih poslova, nego su za to potrebne šire konsultacije unutar državnog vrha", kaže.

Dodaje da u ovom slučaju negativne uloge ne mogu da se ne pripišu ni predsedniku Severne Makedonije Stevi Pendarovskom, ni celokupnom državnom vrhu na čelu sa predsednikom Vlade Taljatom Džaferijem.

"Međutim, koliko god neko pokušao da naruši te prijateljske odnose između dva naroda, to garantujem da neće uspeti, to možete da vidite na ulici, u komunikaciji, svuda, ali političke elite koje odlučuju o sudbini Makedonije, o sudbini makedonskog naroda očigledno su na sasvim drugim pozicijama, a te pozicije nemaju nikakvu sličnost, niti bliskost sa stavovima celokupnog makedonskog naroda", kazao je.

Prema njegovim rečima, situacija u današnjoj Makedoniji nije nimalo sjajna.

"Vidite vi, u Makedoniji su Ali, Afrim, Bujar, Džaferi, Maferi – sve Makedonci odlučuju o krupnim pitanjima u Makedoniji. Ja ne vidim tu nijednog Makedonca. Sa druge strane, ako uzmete ceo taj proces, onda sasvim opravdano možete zaključiti da se ulozi kada su u pitanju odnosi između Srbije i Makedonije povećavaju", kaže.

Dodaje da nije isto da se podržava rezolucija koja će biti predložena i o njoj će biti glasano ili da bilo kakav drugi stav zauzme, nego su odlučili da budu sponzori nečega.

To znači, kako uzkazuje Stoilković, da stepen neprijateljstva između Makedonije i Srbije pokušavaju da podignu na mnogo veći nivo.

"To je opasan ulog, ne za gore spomenutu gospodu, to je opasan ulog pre svega za makedonski narod i za građane Makedonije koji nemaju pojma o čemu se radi ovde. Jednostavno, to je cena koju će neka generacija Makedonaca u nekom budućem periodu svakako morati da plati na određeni način. U tom smislu, promenilo se mnogo toga i ne treba biti uopšte naivan", navodi.

Navodeći da je nekome u interesu da se odnosi između Srba i Makedonaca i Srbije i Makedonije toliko pokvare da niko neće biti u stanju ili u mogućnosti da ih u skorom vremenskom periodu popravi, Stoilković kaže da se "neko igra ne samo sa sudbinom makedonskog naroda, nego i sa sudbinom regionalne saradnje".

